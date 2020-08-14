Без летнего отдыха остались в этом году дети в ЕАО Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

ЛЕТО В ИЗОЛЯЦИИ

В конце мая в Еврейской автономии были сделаны первые шаги к организации массового детского отдыха в летний период. В областном комитете образования заработала горячая телефонная линия, посвященная актуальной теме. Многие родители заранее "бронировали" путевки в детские оздоровительные лагеря, надеясь на лучшее. Но этим надеждам не суждено было сбыться.

- Я - мать троих школьников. Каждое лето они отдыхали в лагерях, участвовали в массовых спортивных мероприятиях - например, в соревнованиях по ориентированию. Мы ждали, что и в этом сезоне предоставится такая возможность. Проходит июнь (первая летняя смена) - ограничения по коронавирусу не сняли, лагеря не заработали. Прошел июль - то же самое. И в августе (третья смена) печальная ситуация не изменилась. Дети измаялись от безделья, не получив мощный заряд бодрости и полезный опыт активного времяпровождения в коллективе сверстников, - пожаловалась корреспонденту "КП" - Хабаровск" биробиджанка Мария Тюхтий.

Особенно расстроился ее сын, которому в этом году исполнилось 16 лет. Перед вступлением в самостоятельную жизнь, которая начнется после окончания школы, Анатолий хотел напоследок еще раз "окунуться" в беззаботное детство, но не получилось...

ОТ НАС НИЧЕГО НЕ ЗАВИСИТ

Расстроена происходящим и биробиджанка Елена. Ее десятилетняя дочь Соня занимается в конькобежной секции и в секции плавания, успешно выступала в городских соревнованиях.

- Я планировала отдать дочку на летнюю площадку при стадионе "Дальсельмаш", была предварительная договоренность с тренером. Но потом нам позвонили и сообщили, что из-за коронавируса все отменяется, - рассказала Елена. - Пришлось Соне на велосипеде во дворе гонять, чтобы не потерять спортивную форму. Но это, конечно, хуже, чем заниматься физкультурой вместе с другими ребятами под руководством опытных тренеров. Загнали наших детей в какое-то "гетто" с этим коронавирусом. Мучаются все, в том числе родители, но ничего сделать нельзя...

По словам заместителя председателя областного комитета образования Ильи Карепова, накануне летнего сезона, действительно, имелась надежда, что "атипичный период" продлится недолго, и школьники будут охвачены организованным массовым отдыхом. Но санитарно-эпидемиологическая ситуация в Еврейской автономии так и не улучшилась, и от оптимистичных прогнозов пришлось отказаться.

- К третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу мы так и не перешли, поэтому летние лагеря не открываются. До конца августа ситуация вряд ли изменится, а там уже начнется новый учебный год. Будем надеяться, что следующим летом все вернется в привычное русло, - сообщил Илья Карепов.

Кстати, в "коронавирусный год" в Еврейской автономии растет подростковая преступность. По информации областной прокуратуры, за пять месяцев 2020 года в регионе зарегистрировано 40 преступлений, совершенных несовершеннолетними. Рост по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом - 21,2%.