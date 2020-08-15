Коронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 15 августа

Заболеваемость коронавирусом в Хабаровском крае по районам. Инфографика минздрава Хабаровского края

Ежесуточный прирост заболевших коронавирусом COVID-19 в Хабаровском крае снижается. Так, по информации минздрава края, за предыдущие сутки зарегистрировано 70 новых заболевших, прирост дали Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, некоторые районы края.

Большинство заболевших – люди в возрасте от 18 до 65 лет, двадцать пациентов старшего возраста, семь детей и подростков от 3 до 13 лет. Пятая часть из вновь выявленных – бессимптомные носители, их обнаружили по тестам. У сорока процентов – пневмония, остальные «простужены». Все пациенты из числа контактных или обследованных по клиническим показателям.

Нарастающим итогом в Хабаровском крае зарегистрировано 8874 случаев заболевания коронавирусом, суммарно излечились 6623 человека, скончались 77 пациентов. Активными остаются 2174 случая, из них 14 человек в тяжелом состоянии.

По внебольничной пневномии (с отрицательным тестом на коронавирус) в стационарах находятся 243 человека.

В Хабаровском крае сохраняется масочный режим: в общественном транспорте, торговых точках и других местах массового нахождения людей все, включая сотрудников предприятий и клиентов, должны быть в масках. За нарушение режима оштрафуют предприятие, например, будет наложен штраф на магазин, если кассир, будучи сам в маске, обслужить «безмасочного» покупателя. Естественно, потом руководство предприятия накажет сотрудника. Так что отнеситесь к просьбе надевать маску спокойно, тем более, что многие торговые точки и иные учреждения готовы предоставить одноразовое средство защиты бесплатно.