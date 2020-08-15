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В Хабаровском крае прошла педагогическая конференция

Участие в ней приняла Ирина Зикунова, спикер краевой Законодательной думы
Светлана ГавриловаСветланаГаврилова
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Ирина Зикунова отметила, что профессионализм педагогического сообщества растет год от года

Ирина Зикунова отметила, что профессионализм педагогического сообщества растет год от года

Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Председатель Законодательной думы Хабаровского края, доктор экономических наук Ирина Зикунова приняла участие в региональной августовской конференции работников сферы образования. Мероприятие, напомним, ежегодно проводится перед началом учебного года. Ключевая тема в 2020 году – трансформация образования для экономики региона: управление изменениями и точки роста. Единственное отличие – в этом году оно прошло в онлайн-формате.

- Для меня участие в августовской конференции несет в себе двойственный эффект, двойственные эмоции. Некоторое время назад я была участницей конференции с большим докладом. Сегодня я хочу приветствовать участников конференции от имени депутатского корпуса краевой думы. Наше время показывает, что мы живем не просто во время трансформации, но действительно во время непредсказуемых, очень стремительных перемен. И заслуживает очень большого уважения, что наше педагогическое, образовательное сообщество стремится на научной основе осмыслить эти перемены и привнести с позиции этих перемен изменения в методику педагогической деятельности, – отметила Ирина Зикунова, приветствуя участников конференции в ходе пленарного заседания. – Мы живем на очень сложном постиндустриальном этапе нашего развития и все те специфические черты трансформации, которые мы наблюдаем в обществе, вся та иррациональность, эклектика, полиморфность и многое другое характерное для этого этапа в социально-экономическом развитии наполняют новизной и сложностью нашу жизнь.

Как депутат, Ирина Валериевна отметила, что мы все становимся свидетелями политических перемен и попросила участников конференции отдать этим процессам и обстоятельствам «самое ответственное внимание». Только прямой диалог, в самом широком смысле этого слова, между обществом, гражданами и властью – действенное средство обеспечения социально-политической и экономической стабильности.

- Наши граждане и в особенности наша молодежь, как участники этого диалога, должны быть очень серьезно к нему подготовлены. Это предъявляет очень серьезные требования к системе образования, - констатировала Ирина Зикунова. - Подготовленность в наших детях должна быть на уровне вносить здравые и объективные суждения, комплексно видеть любую ситуацию, быть достаточно дальновидными и не импульсивными.

Спикер краевого парламента выразила уверенность, что опыта и мудрости педагогов хватит для того, чтобы воспитать такое подрастающее поколение, которое сможет вести подобные диалоги исключительно в конструктивном русле.

педсовет

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