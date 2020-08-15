Рога и копыта: мешки с конечностями животных обнаружены в жилом квартале в Хабаровске

Мешки, по словам случайных очевидцев, были вывалены из самосвала Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

Во дворе одного из жилых домов в Краснофлотском районе обнаружены мешки с отходами от забоя скота. В ветеринарной службе уверены, что животные были привезены в Хабаровск нелегально, без прохождения контроля.

О непонятных мешках сообщили местные жители – они предположили криминал: заметили вроде бы кровь на мешках. Действительно, дело нечистое, однако пострадали не люди, а скот.

- Наш сотрудник выехал на место и осмотрел содержимое мешков, - рассказал нашему корреспонденту Андрей Данилов, начальник эпизоотического отдела краевой ветеринарной службы по борьбе с болезнями животных. – В них оказались отходы от забоя скота – копыта, куски шкур, рога. Подобные отходы должны отправляться на утилизацию.

Действительно, это раньше рога и копыта шли в дело, сейчас скотобойни как правило отправляют их в утилизацию – отходы животного происхождения, разумеется, нельзя просто так выбросить в мусорку.

Неизвестные не потрудились подъехать к свалке, бросили биоотходы посреди жилых домов Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

Любопытно, что, по словам местного участкового, это уже пятый случай за последний месяц. Картина каждый раз одна и та же: подъезжает к помойке самосвал, поднимает кузов (из машины при этом никто не выходит), сбрасывает кучу мешков и резво стартует. В мешках, по словам ветеринаров, в основном отходы баранов, реже – коров, а вот части свиней до сих пор никогда не попадались. По мнению Андрея Данилова, скот не местный, его везут даже не из ЕАО, а из более далеких областей и краев. Вся местная скотина у ветеринаров на учете, а в Еврейской автономии ее вообще не так много, там ветврачи знают практически каждого барана. Следующее предположение: привезенный скот также нелегально забивают на территории города, мясо реализуют, рога и копыта скидывают на свалки, а то вот так - посреди жилого квартала, не утруждаясь.

Это уже пятый случай подкидывания копыт в мешке Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

Экипаж самосвала пытаются «взять с поличным», но пока это не удалось. Видеокамер, которые бы наблюдали за мусорными площадками, нет. Между тем биологический мусор относится к отходам высокого класса опасности. Микроорганизмы не умирают вместе с забитым животным, наоборот, разлагающиеся части становятся благоприятной питательной средой. Вспышки различных болезней среди людей из-за падали или брошенных вот так останков животных были нередки в до-левенгуковы времена.