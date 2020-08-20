«Здоровые и сытые»: правительственная комиссия посетила с проверкой хабаровский зоосад имени Сысоева

Ольга Ушакова, депутат краевой Законодательной думы Хабаровского края в зоосаде им. Сысоева : ФОТО с официального аккаунта Ольги Ушаковой в соцсетях

Зоосад имени Всеволода Сысоева одно из любимых мест отдыха хабаровчан. Сюда приходят семьями, приглашают гостей города. Им гордятся, а его «постояльцев» знают по имени. Тем более, что имена для многих питомцев зоосада хабаровчане выбирали сами. На время пандемии коронавирусной инфекции зоосад пришлось закрыть для посетителей. Разумеется, это сказалось на выручке, а ведь приличную долю расходов зоосада составляет содержание его питомцев. На помощь животным пришел краевой бюджет. Из средств резервного фонда на закупку кормов для зоосада было выделено четыре с половиной миллиона рублей. Проверить, как расходуются бюджетные средства и прибыла инспекция, состоящая их представителей краевого министерства культуры и Законодательной думы края.

- Мы в очередной раз убедились в том, что животные содержатся в хороших условиях. Визуально они выглядят здоровыми, сытыми. Такое ощущение, что их помыли и причесали за полчаса до нашего приезда, - поделились впечатлениями участники комиссии.

Средства на закупку кормов выделялись дважды. В первый раз в апреле, второй в августе, по распоряжению врио губернатора Михаила Дегтярева.

- Наступает осень, и рацион меняется, надо запасаться на зиму, - рассказала депутат краевой Законодательной думы Хабаровского края Ольга Ушакова. - Был запрос на приобретение цистерны для воды, которая необходима для белого медведя. Деньги также выделили. Сейчас идет аукцион на закупку. И, конечно, зоосад имеет очень много друзей, в том числе, среди посетителей, которые оказывают поддержку. Несмотря на трудности, надо сказать спасибо поставщикам кормов. Многие пошли навстречу в тяжелый период.

Сейчас закупка кормов для зоосада ведется на регулярной основе. Проблем с поставками кормов нет. По состоянию на 17 августа 2020 г. на содержание питомцев зоосада израсходован один миллион рублей. Остальные средства будут использованы по назначению после проведения процедуры госзакупок.

СПРАВКА «КП»

«Приамурский» зоосад имени Всеволода Сысоева работает с 2002 года. Его территория составляет 5,8 гектара. В зоосаде содержаться 33 вида млекопитающих и 19 видов птиц. Всего более 180 животных, среди которых есть лев, леопард, тигры, белый, бурые и гималайские медведи. Ежегодно зоосад посещают более 110 тысяч посетителей.