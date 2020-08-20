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За время пандемии более пятисот медицинских работников заболели коронавирусом

Все заразившиеся на работе получили страховки, большая часть уже выздоровела
Василий ЗадунаевВасилийЗадунаев
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Все заразившиеся на работе получили страховки, большая часть уже выздоровела

Все заразившиеся на работе получили страховки, большая часть уже выздоровела

Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

С началом пандемии в Хабаровском крае, когда количество заболевших росло, как на дрожжах, на передовой борьбы с опасной инфекцией оказались медики. Вообще, вирус атаковал достаточно внезапно, региональным властям пришлось срочно мобилизовать всех имеющихся под рукой инфекционистов и даже организовывать переподготовку обычных врачей в нужных, как воздух, специалистов по инфекционным болезням.

Также шло переоборудование больниц под инфекционные госпитали, создание обсерваторов, закупка необходимого оборудования, в том числе и аппаратов искусственной вентиляции легких. Но главной проблемой все-таки оставались специалисты. Тем более что поначалу далеко не все врачи были готовы рисковать жизнью в борьбе с неизвестной и смертельно опасной инфекцией.

- Сначала случаи отказа были, - рассказывает Ирина Филимончикова, заместитель министра здравоохранения Хабаровского края. - Но после того, как появились стимулирующие и страховые выплаты, люди, наоборот, сами решили работать. Люди взвесили риски и приняли решение. Так что сегодня мы хорошо укомплектованы для того, чтобы оказывать квалифицированную помощь больным ковидом.

Сейчас с коронавирусом в Хабаровском крае борются около 600 специалистов. Естественно, не обошлось без заражений. Инфекционист - профессия действительно опасная. Тем не менее врачи не жалуются, тем более что всем медикам, работающим с «ковидными» больными, положены специальные выплаты, установленные указом президента, а тем, кто заразился во время работы - страховка.

По словам страховщиков, существует три вида страховых случаев: самый распространенный - временная потеря трудоспособности в связи с заражением COVID-19. За это медикам выплачивают 68 811 рублей. Если возникают осложнения и, не дай бог, инвалидность, то за третью группу инвалидности платят 688 тысяч рублей, за вторую - 1 миллион 376 тысяч рублей, за первую - 2 миллиона 64 тысячи рублей. Если, к несчастью, врач умирает, его родным выплачивают 2 миллиона 700 тысяч рублей.

- К счастью, у нас выплаты идут пока только по первому случаю, когда человек болеет коронавирусом без дальнейших последствий, получая только временную нетрудоспособность, - отмечает Андрей Деркач, управляющий региональным отделением Фонда социального страхования. - Ни инвалидности, ни тем более смертей - нет.

Указ не распространяется на все категории людей, работающих с больными коронавирусом, под его действие попадают только врачи, младший и средний медперсонал и водители автомобилей скорой помощи, а вот, например, бухгалтер в больнице или завхоз, даже если заразятся ковидом, то страховки не получат.

Тем не менее страховые выплаты с начала пандемии в Хабаровском крае получили уже 305 медицинских работников, 126 человек из них - это врачи, 171 - средний и младший медицинский персонал, и восемь выплат получили водители скорой помощи. Большинство уже выписалось из госпиталей и помимо страховых денег за коронавирус получило еще и обычные выплаты по больничному.

Всего Фонд социального страхования уже выплатил более 20 миллионов рублей, еще примерно столько же в запасе, но, по мнению инфекционистов, они в таком объеме могут уже и не понадобиться.

Как отмечают в краевом минздраве, статистика по заболевшим коронавирусом в регионе постепенно улучшается. Данные, полученные специалистами, указывают на то, что мы вышли на так называемое «плато», более того - уровень заболеваемости начинает понемногу снижаться. С этим, кстати, связана и отмена различных ограничений, введенных в период разгара пандемии.

Уже этой зимой в Хабаровском крае может начаться вакцинация от COVID-19, сразу после того, как пройдет месяц после массовых прививок от гриппа.

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