В Комсомольске-на-Амуре разбираются, кто испортил воду

В реку Бочинка, приток Амура, в районе железнодорожной станции Комсомольск-Сортировочный вылилось пока неизвестное, но явно весомое количество нефтепродуктов Фото: Вера ОВСЯННИКОВА

В реку Бочинка, приток Амура, в районе железнодорожной станции «Комсомольск-Сортировочный» вылилось пока неизвестное, но явно весомое количество нефтепродуктов. Вылилось, по-видимому, из коллектора, который расположен рядом с локомотивным депо, но он, как настаивают сами железнодорожники, к их инфраструктуре не относится. Чей это коллектор и чьи нефтепродукты попали в реку, сейчас разбирается Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура.

Впервые о разливе заговорили 18 августа - местные жители обратили внимание на радужную пленку на воде. Как оказалось, кроме таких пятен здесь есть разливы черной жидкости, похожей на мазут, и грязно-рыжего вещества. Очевидно, попавшая в воду и на берег жидкость начала распадаться на фракции, отсюда и такое разнообразие.

С 19 августа к ликвидации последствий приступили спасатели Управления ГО и ЧС Комсомольска-на-Амуре. На месте разлива применены сорбентные вещества. Также на место происшествия выехали специалисты Дальневосточного территориального отдела управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае». На разных участках реки были взяты пробы воды.

Делом занялась транспортная прокуратура Фото: Вера ОВСЯННИКОВА

Посетил место разлива и исполняющий обязанности транспортного прокурора Артем Бондарь.

- Нами инициировано проведение проверки, будут приняты меры реагирования, - комментирует ситуацию Артем Бондарь. - Привлечены специалисты для отбора проб. Будет устанавливаться правообладатель сетей, а также то, является ли он источником загрязнения. Проверят и объекты, находящиеся на участке сортировочной станции. По результатам проверки будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для устранения выявленных нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности.

Предварительно площадь разлива в транспортной прокуратуре оценили в 200 квадратных метров.