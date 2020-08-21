В Хабаровском крае спасатели на вертолете всю ночь искали пропавшего подростка Фото: Борис КОКУРИН

О том, что в районе Петропавловского озера в Хабаровском районе пропал 15-летний парень, оперативным дежурным МЧС сообщили родственники подростка. Звонок спасателям поступил в час ночи, по словам сообщившего о происшествии, мальчишка сплавлялся по реке Сита, регулярно связывался с родными по телефону, но вот уже несколько часов не выходит на связь.

Черед два часа на место предполагаемой пропажи подростка вылетел вертолет Ми-8 с группой спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда на борту. Вертолет шел вдоль реки, а наблюдатели тщательно осматривали местность. Несколько раз, завидев рыбаков и отдыхающих, винтокрылая машина садилась, чтобы уточнить - не видел ли кто-нибудь мальчишку. Также спасатели продолжали раз за разом набирать номер пропавшего путешественника.

- Около пяти часов утра удалось дозвонится до ребенка, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Авиаторы уточнили его примерное местонахождение и попросили подать какой-либо знак, когда он услышит звук винтов вертолета. У подростка при себе имелся фонарик, которым он и посигналил спасателям.

В месте, откуда парень мигал фонариком, площадки для посадки вертолета не было, поэтому спасатели приняли решение забрать подростка при помощи специального спускового устройства. В закрепленной на нем люльке спустился один из спасателей.

- Подростка вместе с его вещами подняли на борт воздушного судна и доставили в краевой центр, где передали родственникам. По предварительным данным, состояние здоровья мальчика удовлетворительное, - подчеркнули в ведомстве.

По пути горе-путешественник рассказал спасателям, что во время сплава он постоянно связывался с родней по телефону, однако когда наступила темнота, он потерял ориентиры и не знал, куда двигаться дальше. Попытался дозвониться - не получилось, на данном участке мобильник не ловил сеть. Тогда парень принял решение пристать к берегу и там дожидаться помощи.