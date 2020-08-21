75 постояльцев комсомольского дома-интерната для престарелых и инвалидов госпитализированы с подозрением на COVID-19 Фото: Правительство Хабаровского края

Вспышку острой респираторной инфекции и подозрение на массовое заражение коронавирусом нового типа выявили в Комсомольске-на-Амуре, в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

- По состоянию на 10 часов утра 21 августа в городскую больницу №2 госпитализировано семьдесят пять человек с признаками ОРВИ, - говорится в сообщении.

Правительство Хабаровского края приняло дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории дома-интерната.

- В учреждении организовано ежедневное медицинское наблюдение за лицами, бывшими в контакте с заболевшими, - отметили в пресс-службе краевого правительства.- Проводится термометрия и врачебный осмотр всех постояльцев. Работа сотрудников осуществляется с учетом зонирования, исключающего их контакт с персоналом в других зонах. Организовано питание в комнатах, введен масочный режим. Контроль за проводимыми мероприятиями осуществляет региональный Роспотребнадзор.

Координировать работу будут совместно министерство социальной защиты и министерство здравоохранения. На место выехала главный инфекционист Анна Кузнецова.

Напомним, что по состоянию на сегодняшнее утро в городе Комсомольске-на-Амуре на лечении находилось 116 пациентов, с подтвержденным диагнозом COVID-19. За последние сутки выписали пять человек, госпитализировали 17. В реанимационном отделении 14 пациентов.