Чем заняться хабаровчанину в Приморье

Приморский край знаменит разнообразной природой Фото: Евгения МОЛОТОВА

Вездесущий коронавирус оставил свой след в жизни каждого жителя Хабаровского края. Угроза заражения, страх остаться без работы и средств к существованию, боязнь за жизнь и здоровье родных и близких - что только не пришлось дальневосточникам пережить за последние несколько месяцев. А ведь за окном заканчивается лето - пора отпусков, которые многие наши соотечественники привыкли проводить на комфортных курортах Китая, Таиланда и Турции. В этом году в связи с закрытием международных перелетов отдых по системе all-inclusive стал недоступен, и лица сограждан обратились к соседнему Японскому морю. И тут же в голове будущего отдыхающего возникает масса вопросов: какой район Приморья лучше выбрать для отдыха? Как до него добраться? Чему отдать предпочтение - домику у берега или номеру в отеле? Нужна ли справка от врача? И самое главное: как не переплатить?

ДЛЯ НАЧАЛА ПРО ДЕНЬГИ

Пожалуй, начнем мы с самого последнего вопроса, потому что ответ на него наиболее очевиден. Единственный способ заплатить за отдых в Приморье столько, сколько он действительно стоит - иметь там лояльных родственников или близких друзей, способных стать вашим туроператором и чичероне. Во всех остальных случаях лишних расходов избежать практически невозможно. Причем подводные камни могут поджидать ваш кошелек на любом этапе отдыха - от бронирования места проживания до покупки булочки в придорожном ларьке. Те, кто имел счастье отдыхать в Крыму или Сочи, меня поймут. Впрочем, есть и различия, касающиеся непосредственно дальневосточного менталитета. Просто имейте в виду - избежать ненужных расходов полностью вряд ли удастся. Но кое-где все же можно сэкономить.

Север края - Терней Фото: Евгения МОЛОТОВА

ГДЕ ЛУЧШЕ ОТДЫХАТЬ В ПРИМОРЬЕ?

Этот вопрос новички отечественного пляжного отдыха задают особенно часто. И неудивительно. Информации о побережье Приморья в интернете масса, но вся она не рассчитана на избалованного зарубежным комфортом туриста. Сайты же туроператоров наперебой обещают «песчаный пляж», «удобные домики с верандой» и «чистое море». После пролистывания пары десятков предложений в ленте поисковика создается впечатление, что Приморье - эдакая французская Ривьера с километровыми песчаными пляжами, на которых расставлены санатории и базы отдыха. А между тем - это совсем не так.

Север Приморского края - Терней, Пластун, бухта Ольга - поражает своей красотой. Но здесь вы не увидите ни песчаных пляжей, ни красоток в бикини. Зато эта часть Приморья отлично подойдет для любителей активного отдыха - рыбалки, дайвинга и… альпинизма. Когда впервые видишь горные кряжи, на плато между которых прячется маленький поселок Терней, ощущения настолько яркие, что забываешь дышать.

Любителям классического пляжного отдыха куда интереснее будет юг края - Находка, Славянка, Ливадия. Здесь есть все необходимое для этого - пляжи, волны, оборудованные базы отдыха с катамаранами, яхтами и бассейнами с морской водой. Сюда можно привезти как малышей, так и престарелых родителей.

Ливадия - Приморская Ривьера Фото: Евгения МОЛОТОВА

Отдельно стоит вывести некий гибрид - острова в заливе Петра Великого. Здесь и пляжный отдых, и пешие прогулки по невероятно красивым уголкам нехоженных лесов, и восторг от единения с дикой природой - лесом, водой и морем. Садитесь на катер в направлении острова Попова, Рейнеке или Рикарда в морском порту Владивостока и оставьте все проблемы на берегу. К сожалению, большинство благ цивилизации придется оставить там же. Так что для семей с маленькими детьми и людей, имеющих проблемы со здоровьем, этот вариант - не вариант.

Ну а тем, кто не представляет своей жизни без вечеринок и ночных клубов, стоит выбрать для отдыха Владивосток. Рестораны и дансинги «восточных врат России» не оставят равнодушными даже пресыщенного экзотикой путешественника. Кстати, есть ведь еще и одна из немногих в России игорных зон, где официально разрешены казино…

Продолжение следует...