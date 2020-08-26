13-летняя жительница Комсомольска Валерия Шевченко взяла призовые места сразу на трех престижных конкурсах красоты в Москве

Валерия Шевченко, обладательница сразу трех титулов ФОТО: София Каймашникова

Валерия недавно плодотворно съездила в Москву, где стала первой вице-мисс сразу трех конкурсов. Но начиналось все еще в Комсомольске, с участия в конкурсе «Мисс Амур интернет», где Лера получила главный титул в категории 7-9 лет, получив и приглашение участвовать в престижных конкурсах в Москве. Конкурировать в них пришлось с участниками со всей России. Но юной модели из Комсомольска сопутствовал успех: Валерия Шевченко в своей категории стала первой вице-мисс на конкурсах «Юная Мисс Россия 2020», «Мисс Очарование России 2020» и «Юная российская красавица 2020».

Мы пообщались о пути к победе и дальнейших планах на модельный бизнес с Валерией Шевченко и ее мамой Инной.

- Однажды во время нашего пребывания в Санкт-Петербурге на улице к нам подошла женщина, которая пригласила Леру пройти кастинг в международное модельное агентство, - рассказывает Инна, мама Валерии. - Женщина оказалась кастинг-директором и сказала, что у Леры есть все данные, чтобы стать успешной моделью. Мы отказались тогда, потому что не проживали в этом городе, но это заставило нас задуматься. И вернувшись в Комсомольск-на-Амуре, решили записаться в модельную школу «Дива Моделз», где Лера занимается и по сей день.

Первым конкурсом для Валерии стал городской конкурс красоты «Мини Мисс Амур 2019».

- Я благодарна Елене Юрьевне Козьминой, директору агентства «Дива Моделз», которая научила меня искусству дефиле, хореографии и умению держаться на сцене, - рассказывает модель Валерия Шевченко. - Не думайте, что участие в конкурсе красоты - это легко. Чтобы прийти к такому успеху, нужна целеустремленность, трудолюбие и умение показать себя так, чтобы жюри обратили на тебя внимание, обаяние и харизма. Участвовать в конкурсах в Москве было очень волнительно, ведь за меня болели многие жители Комсомольска-на-Амуре.

Одновременно проводились разные конкурсы, которые различались организацией, жюри, тематической направленностью выходов на сцену, их количеством и творческими номерами. Кроме дефиле, дети пели, танцевали, читали стихи, в том числе на английском языке, и даже показывали гимнастические и акробатические номера. Конкуренция была нешуточная!

- Когда я решила, что поеду представлять наш город на конкурсах, передо мной встали трудные задачи: найти костюмы, подготовиться к выходам, поставить творческий номер... Нам помогла Елена Жатаева, мама известной в нашем городе титулованной красавицы Кати Тан, она не понаслышке знает, как подготовиться ко Всероссийскому конкурсу. Катя поставила мне просто бомбические выходы на конкурсы, а Елена познакомила меня с Викторией Батуевой, которая создала мне нежный образ белого костюма специально для конкурса «Юная Российская красавица». Она же была создательницей прекрасного изумрудного русского народного костюма для конкурса «Юная Мисс Россия». Потом случилась неожиданная встреча с дизайнером Ириной Смирновой , которая безвозмездно сшила для меня шикарное золотое бальное платье, от которого на конкурсах все были в восторге - даже известные личности просились со мной сфотографироваться в таком шикарном платье, - говорит Лера.

Что касается творческого номера, то здесь тоже все вышло более чем круто.

- Я занимаюсь воздушной акробатикой на кольце, но, к сожалению, закреплять кольцо на сцене не представляется возможным. В итоге руководитель студии восточного танца «Мактуб» поставила мне восточный танец с веерами «Павлин». Я каждый день усердно отрабатывала все элементы владения веером. Мне очень понравилось.

По словам Валерии, когда выходишь на сцену на таких масштабных конкурсах, нужно научиться преодолевать свой страх и получать удовольствие от конкурсной атмосферы.

- Я рада была получить огромный опыт, участвуя во всероссийских конкурсах, я стала сильнее и увереннее в себе, приобрела новых друзей и достойно представила мой родной город в столице России! Я уже участвовала во многих дизайнерских показах и как модель печаталась в журналах, состою в международной базе моделей. И, конечно, хочу стать лицом, или как у моделей говорят - амбассадором известного бренда.

Что ж, желаем юной модели новых побед и свершений на выбранном пути!