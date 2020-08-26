Нелегальным мусором в Хабаровске займется региональный оператор Фото: Борис КОКУРИН

Мусор - сейчас одна из главных проблем на планете, в стране, ну и в Хабаровске, конечно, тоже. В краевом центре муниципальные власти насчитали около 300 мест нелегального складирования твердых бытовых отходов.

Свалки вывозятся (ежегодно в городском бюджете на это предусмотрено почти семь миллионов рублей), но через какое-то время появляются на этом же месте снова. Даже так называемые «санитарные месячники» не помогают справиться с заполонившим город нелегальным мусором. Только в этом году мэрия рассчитывает вывезти с территории Хабаровска почти 500 тонн твердых бытовых отходов.

- С начала текущего года мы уже расчистили 242 места несанкционированного складирования мусора. Многие из свалок вывозили уже не в первый раз, но они появляются вновь, - рассказала Марина Марченко, заместитель начальника отдела городского управления ЖКХ. - Сказать, что с каждым годом в Хабаровске стихийных свалок становится все меньше, увы, пока нельзя.

Помочь муниципалитету в мусорном вопросе должен региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, по крайней мере, в мэрии на это очень надеются. Еще 14 июня ООО «ТСК «ФЕСТ» выиграло конкурс, организованный краевым министерством ЖКХ, и теперь в течение 10 лет будет заниматься вывозом отходов из Хабаровска и района имени Лазо.

Оператор пока занят организацией собственной работы, но план по борьбе с нелегальными свалками у него уже есть. Вкратце он таков: все обнаруженные свалки будут документироваться, затем оператор установит хозяина земли, на которой вываливается мусор, и предложит ему самому ликвидировать непотребство. Срок на вывоз - месяц.

- Если за это время свалка ликвидирована не будет, вывезем мусор сами, но в отношении землепользователя проведем претензионную работу уже через суд, чтобы возместить свои расходы на транспортировку отходов, если он, конечно, не согласится компенсировать наши затраты добровольно, - отмечает Андрей Гаврлин, директор ООО «ТСК «ФЕСТ». - Учитывая, что иногда с одной точки приходится вывозить по несколько полных грузовиков, средства получаются немалые.

Для справки: сейчас вывоз одной тонны мусора обходится в 4,7 тысячи рублей, соответственно, рейс грузовика (а он берет на борт пять тонн груза) стоит уже 23,5 тысячи рублей. Теперь достаточно умножить эту сумму на количество рейсов и получим стоимость, которую оператору вынужден будет компенсировать землевладелец.

- Как только вопрос с возмещением наших убытков будет решен, мы обяжем землепользователя заключить с нами договор на вывоз ТКО, - подчеркивает Андрей Гаврилин. - На месте уничтоженной свалки поставим контейнеры и далее будем вывозить мусор оттуда уже цивилизованно.

План хорош, но как его удастся реализовать на практике - посмотрим. Что касается основной деятельности оператора, то до декабря этого года все «производители» твердых бытовых отходов, а это и крупные предприятия, и небольшие компании, и даже обычные люди, должны будут заключить с оператором договоры по обращению с коммунальными отходами.

Что касается стоимости услуги, то она будет утверждена краевым комитетом по ценам и тарифам. После этого в течение 10 рабочих дней оператор разместит в печати и на своем официальном сайте адресованное потребителям предложение о заключении договора и его типовой текст.

После этого всем желающим дается 15 дней для того, чтобы заключить с оператором индивидуальные договоры. А вот если в установленный срок этого не сделать, то договор будет заключен автоматически, только будет уже типовым.