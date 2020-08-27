«Хорская буренка»: что происходит на одном из крупнейших молокозаводов Хабаровского края

"Хорская буренка" - один из ведущих молокозаводов края Фото: Предоставлено

В Хабаровском крае два года чиновники Минсельхоза методично избавляются от крупного инвестора, который купил разоряющееся предприятие и вложил в него почти 700 млн рублей.

В небольшом поселке Хор (Лазовский район Хабаровского края) работает с большой долей иностранных инвестиций предприятие «Хорская буренка». Управляет предприятием, как и другим подобным – «Сергеевским» компания «ЕвроАзия-Групп», которая создана на территории региона, является российским налоговым резидентом, имея возможность при этом использовать для развития региональных предприятий средства иностранных капиталов. А кредитные средства и бюджетные субсидии не использовать вовсе.

Продукция "Хорской буренке" хорошо известна и любима жителями региона Фото: Предоставлено

Инвестором за полтора года вложено в «Хорскую буренку» 697 миллионов рублей. На эти деньги погасили предыдущие долги предприятия (напомним, что долгое время это было именно краевое предприятие, которое финансировалось за счет региональной казны), обновили парк техники (сегодня предприятие не просто производит молочную продукцию, но и обеспечивает кормовую базу для своих молочных ферм и развивает животноводство), инвестиции обеспечили стабильную и своевременную зарплату.

За три последних года в бюджеты всех уровней «Хорская буренка» принесла точно и в срок 91,5 млн рублей налогов. Весомо для небольшого села, не правда ли?

Крупный инвестор появился в регионе одновременно с новым правительством тогда еще губернатором Сергеем Фургалом. Иностранный капитал такого уровня – большая удача для нового губернатора и его министров. Но…

За все время присутствия инвестора на предприятии, с ним ни разу не встретились, ни губернатор Сергей Фургал, ни глава краевого Минсельхоза Александр Шкурин. Более того, работе предприятия стали препятствовать всевозможными проверками, которые инициировало профильное министерство.

В распоряжении редакции имеются документы, подтверждающие с какой настойчивостью Александр Шкурин, просит проверить ООО «Хорская буренка» сотрудников Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на предмет и незаконного перемещения стада и случаев несанкционированного убоя. Ни одного из этих фактов проверки ведомства не подтвердили.

С июня 2018 года письма за подписью министра Шкурина (копии документов также есть в редакции) стали поступать краевое управление ФАС, где Александр Иванович убеждает ведомство о том, что аукцион по продаже тогда еще краевого предприятия, был проведен не законно, по сговору. Тогда из ФАСа министру ответили, что не усматривают сговора.

Но в деле борьбы с инвестором министра оказался настойчивее и в декабре 2019 года от регионального управления ФАС «Хорская буренка» все-таки получила иск, согласно которому ведомство настаивает на проведении незаконного аукциона, а это значит в случае удовлетворения исковых требований – предприятие должно быть возвращено под управление края.

С появлением зарубежного инвестора дела на предприятии пошли в гору, частный капитал направляется для точечного развития Фото: Предоставлено

Видимо, вектор краевого Минсельхоза идет другим курсом от вектора, который задал дальневосточным территориям для развития президент России Владимир Путин. Регионы Дальнего Востока сегодня наперебой бьются за инвестора, в Хабаровском крае инвестору готовы дать пинка под зад, а некоторое время убыточное предприятие с лейкозным стадом и долгами снова повесить на краевой бюджет.

Разумно ли это? Не от этого ли рейтинг инвестиционной привлекательности Хабаровского края за два года правительство нового губернатора и его министров так отчаянно рухнул вниз.

Эффективная структура управления и развития, которую выстроил инвестор на предприятии дает свои плоды. Несмотря на судебные тяжбы, «Хорская буренка» работает без перебоев. Здесь в районе имени Лазо у предприятия свои фермы.

- В моем коровнике 300 коров, это добротные сибирские буренки. Дойка дважды в день, кормовая база у нас своя. У каждой доярки личная заинтересованность в надоях – от этого зависит зарплата. Поэтому к коровам более внимательное отношение, в их настроению, здоровью, уходу, - говорит заведующий одной из ферм «Хорской буренки» Николай Алейник.

Инвестором за полтора года вложено в «Хорскую буренку» 697 миллионов рублей. Фото: Предоставлено

Кстати, здесь он работает 25 лет, застал еще времена краевого предприятия. Говорит, что сейчас с появлением зарубежного инвестора дела на предприятии пошли в гору, частный капитал направляется для точечного развития, все траты просчитаны. Довольны здесь и зарплатами. Доярка может получать до 80 тыс. Где вы видели такие зарплаты на селе?

Финансовая стабильность подтверждается статисткой. «Хорская буренка» сегодня оплот АПК региона и уж, конечно, района имени Лазо.

Утреннее молоко с ферм предприятия на молоковозах везут на молочный завод, он расположен здесь же. За качеством сырья следят в собственной лаборатории. Некоторое время назад здесь открыли кефирный цех, которые работает на натуральных грибках. Линейка продуктов небольшая, но своя, а главная свежее. Молоко от своих же коров позволяет работать без консервантов и сухого молока.

Здесь производят молоко (оно хранится всего 3 дня, а потом скисает), кефир, ряженку, варенец, творог и сметану. Молочка доставляется в торговые сети Хабаровска, Амурска, Вяземского и Комсомольска-на-Амуре своей транспортной службой.

В перспективе завод способен увеличить объемы продукции.

- Мы можем производить творожки, в том числе с фруктовыми наполнителями, йогурты. До недавнего времени были планы по строительству еще одного коровника и как следствие расширение молочного поголовья для увеличения количества молочного сырья. Спрос на продукцию есть, в некоторых магазинах она очень быстро заканчивается, хотелось бы нашим молоком снабжать большее количество жителей региона, - говорит главный технолог молочного завода Надежда Малышева.

Реализацию многих стратегически важных для развития «Хорской буренки» задач инвестор пока отложил. Невозможно вкладываться в бизнес, существование которого под угрозой.

Здесь на «Хорской буренке» сотрудники не просто знают, они почувствовали на себе, что значит работать эффективно и стабильно. Откат в пору предприятие трехлетней давности поставит предприятие на грань банкротства и все опять нужно будет начинать с начала. Начинать оздоравливать и увеличивать стадо, покупать технику, изыскивать деньги на зарплату и развитие предприятия. Только под силу ли это будет краевому бюджету, ведь именно не него ляжет финансовое бремя по обеспечению предприятия?

12 августа Шестой арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции, которая по иску хабаровского управления ФАС России признала недействительным аукцион 2017 года по продаже агропредприятия АО «Хорское» (в настоящее время переименовано в ООО «Хорская буренка»). Означает ли это, что в краевом Минсельхозе оставят попытку отката в прошлое, на предприятии не знают. Здесь поражаются нелогичным инициативам чиновников разобраться с инвестором, вложившего в край почти миллиард рублей. И мало кого тревожит с чем останется край, если инвестор уедет со своими капиталами в любой из соседних регионов и какие разговоры будет вести с другими инвесторами и партнерами о Хабаровском крае, где так обходятся со стратегическими иностранными вложениями.

А еще интересно как министерство, возглавляемое Александром Шкуриным, которому недавно продлил полномочия врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, планирует исполнять поручения президента с таким отношениям к зарубежным партнерам.

Напомним, что в июне президент России Владимир Путин поручил правительству за три месяца утвердить национальную программу развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035-го. Согласно пожеланиям президента, в программу должны быть заложены увеличение продолжительности жизни населения, остановка миграции из региона, повышение качества жизни.

В цели, достижение которых до 2024 года должно обеспечить правительство, — создание не менее 30 тыс. новых рабочих мест и не менее 200 предприятий на «территориях опережающего социально-экономического развития».

Надо ли говорить, какая задача стоит у регионов ДВ по привлечению инвестиций, и как за них будут конкурировать регионы, где диалог с инвесторами строится на конструктивной работе и поддержке, а не на бесчисленном количестве проверок и исковых заявлениях.