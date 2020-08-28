В Хабаровском крае депутаты запустили проект по детскому отдыху

Идея проекта принадлежит Ольге Ушаковой, председателю комитета думы по вопросам социальной политики. Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Летний отдых в этом году был осложнен коронавирусом. Ситуация в Хабаровском крае меняется к лучшему, уровень заболеваемости снижается, что позволяет снимать ограничения.

Несмотря на то, что до конца лета остались считанные дни, у детей есть возможность использовать их по максимуму. При активном содействии депутатов Законодательной думы Хабаровского края для юных жителей края заработали проект «Познаем, творим, мастерим. Знакомые и незнакомые истории». Идея проекта принадлежит Ольге Ушаковой, председателю комитета думы по вопросам социальной политики. В первую очередь проект предназначен для детей из многодетных и малообеспеченных семей.

- Из-за эпидемии коронавирусной инфекции дети остались без организованного отдыха этим летом. Лишь в августе были сняты ограничительные меры. В крае заработали лагеря с дневным пребыванием и загородные лагеря. Но туда попадут далеко не все - наполняемость детских учреждений из-за санитарных требований составит не более 50 процентов. Многие дети продолжат гулять без присмотра, когда их родители будут на работе. Именно поэтому мы решили организовать творческий и познавательный досуг для ребят, - сказала Ольга Ушакова.

Началось все с посещения ребятишками Гродековского музея. Его директор Иван Крюков, напомним, - тоже депутат краевой думы. Инициативу коллеги поддержал сразу. При организации мероприятия особое внимание сотрудники музея уделили санитарной безопасности.

- Это важно при организации летнего отдыха, - отметил Иван Крюков. - Безопасность и сохранение здоровья детей сейчас стоят на первом месте. Наш персонал использует маски и перчатки. В музее применяются дезинфицирующие средства. Сотрудники следят за соблюдением социальной дистанции. Группы водим небольшие - по пять-семь человек.

Помощь в организации групп оказывают в Центрах по работе с населением города, парламентарии, несмотря на то, что сейчас у них каникулы, активно взаимодействуют с соцслужбами. А в сентябре у депутатов начнется активная работа - личные приемы граждан, работа на округах, заседания комитетов и заседания думы.