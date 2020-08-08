В Хабаровске появляются пункты, где можно оставить старую, но еще добротную одежду

Вторая жизнь у старых вещей может быть очень яркой. Фото: СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА

В советское время не считалось зазорным передавать ношеные, но еще хорошие вещи «по наследству». Эта традиция в последнее время возрождается - в наше время люди всерьез задумываются над тем, какой экологический след останется от них. Обмен одеждой, предметами быта, использование многоразовой тары, отказ от чрезмерного потребления - эти простые правила поведения помогут защитить планету от захламления.

В Хабаровске с переменным успехом идет борьба за раздельный сбор мусора, многие сознательные горожане собирают пластиковую тару, чтобы сдать на переработку. С одеждой посложнее. Не каждый понесет ее в секонд-хэнд, а в социальных организациях зачастую отказываются принимать вещи без этикеток - санитарные нормы строгие. Что делать? Есть пара вариантов.

ЭКО-СТИРКА ПОД МУЗЫКУ

Впервые стиральная машина по сбору и переработке ненужной одежды появилась в Хабаровске в 2019 году. Тогда идею организации пространства для экологического объекта привезла из Владивостока Наталья Коробка в рамках проекта «Фэшн Юродивый».

К стиральной эко-машине принесли множество одежды, среди который обнаружились весьма привлекательные экземпляры Фото: СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА

С тех самых пор участница того мероприятия Мария Рихтер пообещала себе, что когда-нибудь установит и в своем дворе такую же стиральную машину. Спустя год ей удалось реализовать план, объект был представлен на её творческом вечере на свалке по ул. Ватутина, 16.

– Всё началось год назад, когда Наталья Коробка пригласила меня поучаствовать с творческим выступлением на мероприятии по установке стиральной машины. Мне очень понравилась идея, и то, как всё это было оформлено. Можно считать, что идея на счет выставки на помойке принадлежит Наташе, а идея с боди-перкуссией, музыкой и свопом - мне, – рассказала Мария Рихтер.

Делать хорошие дела нужно под хорошую музыку! Фото: СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА

Стиральная машина в понимании организаторов мероприятия является экологическим объектом по сбору и переработке ненужной одежды. Ее основная задача заключается в обмене, который происходит между людьми. Исходя из концепта, стиральная машина помогает выстроить жителям города ассоциации с чистотой, вещами, стиркой. Таким образом, им захочется поделиться одеждой, положив её внутрь.

НЕСИТЕ НА «СВАЛКУ»

Культура секонд-сторов в Хабаровском крае не так сильно распространена, как на Западе России. По большей части у нас старые добрые комиссионки, так что «Свалку» можно назвать первым большим секонд-стором в Хабаровске. Здесь можно сдать ненужные вещи для дальнейшей обработки, купить одежду, обувь, аксессуары, бытовые и предметы и так далее.

Идея открытия секонд-стора в Хабаровске принадлежит Анастасии Степашко. Её вдохновила мысль о том, что одежде можно давать вторую жизнь.

В интерьере секонд-стора использовали старые вещи Фото: СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА

– У нас же всегда накапливается много вещей. Они стоят в коробках, потому что отдать нет возможности. Если сдавать на благотворительность, не всегда понятно, куда отнести. Поставить рядом с помойкой тоже не порядок, по крайней мере у нас во дворе ругаются, - объясняет Анастасия. - Мне понравилась идея, что ты можешь позвонить, к тебе приедут и заберут всё, что не нужно. И потом с этим что-то сделают.

Можно вынести вещи самостоятельно - в городе появились специальные контейнеры для сбора одежды.

– Идея с контейнерами принадлежит нам. Когда-то я училась в Японии, прекрасно помню, как можно было зайти в любой супермаркет и найти на входе контейнеры под бутылки, стекло, алюминиевые банки, - продолжает Анастасия Степашко. - Мысль о том, что ты идешь в магазин и несешь с собой то, что можешь оставить, показалась мне прикольной. Эскиз нашего контейнера разработала архитектурная студия, которая также оформляла нам помещение. Мы установили его в Броско Молле, так как там классное пространство. Также поставили в магазине «Самбери» в «Южном парке».

А почему сразу не сдать в переработку? Оказывается, с одеждой не все так просто. Многочисленные элементы осложняют автоматизацию процесса: отпороть пуговицы, снять заклепки, замки-молнии и так далее по большей части можно только вручную. Да и в принципе бывает жалко пускать на вторсырье вполне приличные вещи, которое их владельцу не подходят, например, по размеру.

Перед там как отправиться на «Свалку» или к стиральной машине, пересмотрите вещи. Не несите сюда обноски, смысл акций в том, чтобы передать другим людям нормальную одежду. Отнеситесь с уважением и к организаторам акций - они не мусорщики, они, как это раньше говорили, старьевщики. Они помогают вашим вещам обрести вторую жизнь, а в долгосрочной перспективе - очистить нашу планету от хлама.