В комсомольской "Амурстали" опровергли слухи о массовых увольнениях Фото: Вера ОВСЯННИКОВА

В ряде СМИ Хабаровского края появилась информация о якобы начавшихся на металлургическом заводе «Амурсталь» увольнениях. Источником информации назвали Центр занятости. С завода якобы высвободились более 20 сотрудников. Все это вызвало опасения других работников, среди которых с августа ходили слухи о предстоящих увольнениях.

Однако официальные лица завода информацию о массовых увольнениях не подтверждают. Как сообщили в пресс-службе предприятия, процедура сокращения штатных единиц, о которой вел речь ЦЗН, связана с реорганизацией управления информационных технологий и созданием на его базе управления информационной безопасности. Соответствующее уведомление о сокращении 22-х штатных единиц было направлено в Центр занятости еще 29 июня.

- Фактически большинство работников было переведено на новые должности в рамках действующего законодательства. За период с 1 июля по 31 августа из реорганизованного подразделения сокращены пятеро работников, еще двое - 2 сентября. При этом в течение июля на предприятие трудоустроены 39 человек, в августе - 33.

Как мы уже писали, вскоре предстоит замена наименования юрлица, владеющего заводом - вопрос будет рассмотрен на годовом собрании участников ООО «Торэкс-Хабаровск» 4 сентября. Августовские опасения работников по поводу предстоящих увольнений были связанны именно с данной процедурой. Но, как подчеркивают на предприятии, смена наименования юрлица в соответствии с действующим законодательством РФ не влечет за собой расторжения действующих трудовых договоров с работниками предприятия.