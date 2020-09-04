Как получить стипендию мэра Хабаровска? Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровске есть возможность получить стипендию мэра. Такая мера поддержки полагается студентам, сумма ежемесячной выплаты в три тысячи рублей. Рассказываем, кто может получить и как оформить.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ

Ежегодно для представления кандидатов на получение стипендии педагогические советы профессиональных образовательных организаций и ученые советы образовательных организаций высшего образования в срок до 10 октября предоставляют в управление по делам молодежи и социальным вопросам администрации города пакет документов. В него входят:

- выписка из решения педагогического / ученого совета о представлении кандидата на стипендию;

- характеристика-ходатайство педагогического совета о назначении стипендии в соответствии с приложением №1;

- заверенная копия зачетной книжки;

- заверенные копии документов - дипломов, грамот, подтверждающих победу или участие в творческих и научных конкурсах, семинарах, конференциях, олимпиадах. Также требуется документальное подтверждение активного участия в общественной деятельности.

- Также необходимо предоставить копию всех страниц паспорта, студенческого билета потенциального стипендиата, согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением №2 и справку из банка, где должен быть указан расчетный счет для перечисления стипендии, - рассказали в городском управлении по делам молодежи.

КОМУ ПОЛАГАЕТСЯ?

Стипендии выплачивают в соответствии с постановлением администрации города Хабаровска от 11.09.203 №3572 «Об утверждении положения о стипендии мэра города Хабаровска». Выплату назначают каждый год не более чем 20 лучшим студентам профессиональных образовательных организаций и не более чем 10 студентам (курсантам) образовательных организаций высшего образования. Поощряют обучающихся очно за хорошую успеваемость, победы в конкурсах, предметных олимпиадах, активное участие в общественной деятельности учебного заведения и города Хабаровска.

Выплаты производят каждый месяц в период с 1 ноября по 1 июня путем перечисления денег на лицевые счета стипендиатов.

Подробную информацию о стипендии мэра Хабаровска вы можете получить по адресу: Хабаровск, улица Ленинградская, 30, кабинет 211, телефон: 40-89-93.