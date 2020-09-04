Лариса Лисова, председатель Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района: «Мы должны быть с инвесторами «Порта Дальний» единой командой»

Председатель Собрания депутатов Советско-гаванского муниципального района Лариса Лисова.

Строительство «Порта Дальний» сопровождается активными дискуссиями среди жителей Советско-Гаванского района и поселка «Заветы Ильича», недалеко от которого он будет построен. Компания-инвестор проекта на днях опубликовала декларацию, в которой публично обязалась перечислять 10% от прибыли порта в фонд социального развития этого населенного пункта.

Для развития «Заветов» и прекращения оттока жителей из поселка, конечно, необходимо решать самый широкий спектр социально-экономических проблем. Для того, чтобы составить более детальную картину потребностей его жителей, наши корреспонденты обратились с вопросами к председателю Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района Ларисе Лисовой.

- Лариса Юрьевна, в поселке «Заветы Ильича» в ближайшее время может начаться масштабное строительство морского терминала «Порт Дальний». Как вы относитесь к этому проекту?

- Раньше поселок был военно-морской базой. Здесь размещались подводные лодки, большие и малые противолодочные корабли, тральщики. Поселок развивался, все были счастливы. Но военные ушли, и поселок постепенно пришел в упадок. Я как жительница этого поселка двумя руками за его дальнейшее экономическое развитие. Но ни в коем случае не должно пострадать здоровье людей. ООО «Порт Дальний», как нам показалось вначале, недостаточно проинформировал население, прежде чем начать какие-то работы. Мы даже написали запрос от нашего районного собрания депутатов в межрегиональное управление «Росприроднадзора» - во Владивосток.

Наверное, была бы немного иная ситуация, если бы инвесторы сразу публично объявили о своих планах, провели бы предварительные общественные слушания, на которых объяснили бы жителям, чем проект строительства порта им выгоден. Я лично, например, считаю, что выгоды, конечно, в данном случае гораздо больше.

Давайте рассмотрим с экономической точки зрения.Только за то, что инвесторы порта недавно убрали зеленые насаждения, они уже заплатили в местный бюджет 37 миллионов рублей. Ну это же деньги! Потом, что мне импонирует, они идут навстречу любым пожеланиям людей, говорят - пожалуйста, пишите, мы все для вас сделаем! Окна в школу? Поставим. Дороги? Отремонтируем. Пляж? Сделаем. Бассейн тоже готовы для вас построить! Это тоже нормальная практика, я считаю.

На благо поселка создадут фонд, которому будет безвозмездно передано 10% ООО «Порт Дальний». Прибыль порта будет распределяться между партнерами, и 10% придется на долю фонда.

Я считаю, это большой плюс для наших жителей. Минусов меньше. Но, конечно, хотелось бы, прежде всего, чтобы инвесторы как можно активнее шли на контакт с населением. Это бы способствовало формированию доверия у людей.

- Как, на ваш взгляд, лучше всего было бы информировать жителей района и поселка «Заветы Ильича» по поводу строительства нового порта?

- Мне кажется, информации на самом деле сейчас достаточно. Если есть желание ее получить, то никто ее не скрывает. Более того, мы два раза ездили на мыс Веселый, проводили встречи в администрации, вся информация по поводу строительства всем желающим предоставляется. Сейчас готовятся общественные слушания, итоговое заседание состоится 30 сентября в культурно-информационном центре у нас в поселке. Вся проектная документация находится в открытом доступе. Можно все посмотреть, внести любые предложения инвесторам.

- Лариса Юрьевна, как, на ваш взгляд, должно быть организовано взаимодействие районных властей с инвестором строительства «Порта Дальний», чтобы обеспечить новыми рабочими местами прежде всего местных жителей?

- Разумеется, рабочие места - одна из главных проблем региона. Люди, к сожалению, уезжают отсюда, так как рабочих мест хронически не хватает. И если новый инвестор к нам зайдет, то я хотела бы, чтобы работа была поставлена так, как это было сделано, например, СУЭКом в порту Ванино. То есть были организованы профильные классы в школах, как это было осуществлено в нашей 16-й школе «Заветов Ильича».То же самое было было сделано в нашем техникуме. Он будет готовить специалистов нужного профиля.

Кстати, когда производилась вырубка зеленых насаждений под изыскательские работы нового порта, я поинтересовалась, сколько наших местных жителей на них работало. Тридцать человек! И все они получали очень хорошую зарплату.

При этом 17 человек инвесторы нового порта отправили на обучение в Приморский край. Я думаю, что это совершенно правильная позиция. Готовить будущих специалистов нужно со школы.Тогда гораздо больше шансов, что они потом вернутся на местные предприятия, на свою малую родину.

- Как известно, большое количество имущества граждан - дачи, гаражи и многое другое - в вашем районе сегодня располагается на землях, юридически принадлежащих Министерству обороны. Вы как глава законодательной власти района с какими инициативами могли бы выступить в поддержку жителей?

- Вчера я слушала прямой эфир с Михаилом Дегтяревым, врио губернатора Хабаровского края. Он сказал, что этот вопрос будет решаться в ближайшее время. Я думаю, тут есть над чем подумать. В «Заветах Ильича» земли практически все принадлежат военному ведомству, в поселке Майском - на 80%. И это действительно проблема, потому что люди боятся на этой территории строить свои дома. А вдруг завтра придется все это сносить?

- Лариса Юрьевна, и все же вы за реализацию нового проекта, или у вас есть какие-то сомнения на этот счет?

- Я, конечно, за. Но я также выступаю за то, чтобы мы были с инвесторами одной командой. Чтобы мы делали одно общее дело на благо наших жителей!

Интервью провел Дмитрий КОЛЕСНИЧЕНКО.