Хабаровские врачи рассказали, кому нельзя ставить прививку от гриппа Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Хабаровске стартовала бесплатная вакцинация от гриппа. Прививочная кампания пройдет с 1 сентября по 1 ноября и закончится, возможно, даже с опережением графика. В этом году в краевом центре планируют привить 60 процентов хабаровчан - этот показатель выше предыдущего, 2019, года.

- По оценкам врачей, в этом году ситуация с заболеваемостью сложнее – человечеству угрожают сразу три новых типа вируса. Ситуация осложняется тем, что весь 2020 год заболеваемость пневмонией не спадала даже летом, - рассказали в Горбольнице №10. - Вакцинация поможет избежать заболевания или минимизировать осложнения после него. На региональный склад уже доставили вакцину против гриппа и пневмококковой инфекции.

КОМУ НАДО СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ?

Пройти вакцинацию рекомендуют всем группам населения. Особенно прививки надо сделать людям старше 60 лет, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам. В первую очередь привиться также необходимо лицам из групп профессионального риска - медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

КОМУ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ?

Прививку против гриппа и пневмококковой инфекции нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний. Также вакцинацию лучше отложить на две недели после перенесенных острых заболеваний или обострения хронических. Не рекомендуется прививка людям с индивидуальной непереносимостью компонентов вакцины (аллергией).

КАК СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ?

Прививку от гриппа лучше ставить за две-три недели до начала роста заболеваемости только в медицинском учреждении. Перед вакцинацией надо пройти осмотр у врача (фельдшера). Например, в Горбольнице №10 его проводят в кабинет № 111. После получения заключения врача, проследуйте в процедурный кабинет № 227 и сделайте прививку.