Законодательная Дума Хабаровского края приняла в своих стенах Клуб женщин-парламентариев

Межрегиональное совещание прошло с участием представительниц законодательных собраний разных уровней и из разных регионов Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В пятницу 4 сентября ведущие дамы-политики Хабаровского края принимали у себя в здании краевой думы почетных и приятных гостий - на выездное заседание Клуба женщин-парламентариев собрались представительницы прекрасной половины человечества со всех уголков нашей Родины - из Оренбургской, Нижегородской, Ярославской, Ивановской областей, Ненецкого автономного округа, Еврейской автономной области, Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев. А незадолго до совещания представительницы Клуба женщин-парламентариев пообщались с прессой.

ЖЕНСКАЯ ПОВЕСТКА

- Если вы внимательно следите за политической повесткой, и вообще за тем, что происходит «в мире женщин», - первой взяла слово Елена Афанасьева, член Комитета Совета Федерации верхней палаты парламента России по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Оренбургской области и председатель Клуба женщин-парламентариев. - То видно, что еще с 2015 года женская повестка дня получает на территории Российской Федерации новое звучание. Со своей стороны, мы, женщины, в первую очередь, женщины-сенаторы откликнулись на эту повестку и приняли решение поддержать свое государство в тот сложный период и провели первый Евразийский женский форум.

Сенатор и один из основателей клуба Елена Афансьева Фото: Законодательная дума Хабаровского края

На этом, а потом и следующих форумах женщинами-политиками всего мира обсуждались проблемы семьи, детей, труда, бизнеса, образования и здравоохранения, потому что именно семья является основой для всего.

- И чтобы не прекращать работу, поскольку на форумах озвучиваются не только законодательные инициативы, но и проблемы, требующие решения, мы перешли к проектной работе, - рассказывает Елена Афанасьева. - Мы создали совет Евразийского женского форума при Совете Федерации для работы с этими инициативами.

Так и родился Клуб женщин-парламентариев - союз, объединяющий женщин-политиков на всех уровнях законодательной и исполнительной власти - дискуссионный клуб, который позволяет сориентироваться для серьезной законодательной деятельности.

- Прошедшие дни нашего взаимодействия с приглашенными сенаторами показали, что существует большое стремление к объединению усилий, в том числе в рамках дискуссии, - отметила спикер краевой думы Ирина Зикунова. - Вопросы обсуждаются самые разные, и само общение вышло очень живым и продуктивным.

Спикер Хабаровской краевой думы Ирина Зикунова Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Как подчеркнула Ирина Валерьевна, речь идет о межпарламентском и межрегиональном форматах работы, и в итоге обогащает законодательные органы различных уровней. Проводником этой коммуникации стала сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова, которая и привезла в Хабаровск интересные идеи, а вместе с ними и Клуб женщин-парламентариев.

- Мы приехали сюда для того, чтобы обсуждать общие проблемы, и крайне заинтересованы в том, чтобы проблемы решались еще до принятия законодательных актов, на стадии обсуждения, - обращается к собравшимся Елена Грешнякова. - Поскольку потом, когда мы сталкиваемся с некачественными разработками, мы видим, что закон некачественно работает «в поле». Мы проводили различные мероприятия и встречи, в том числе с педагогическим сообществом, и убедились в том, что необходимы дискуссии, для того чтобы реально понимать, что необходимо сделать именно на первом этапе. У нас есть ряд законов, которые сейчас находятся на подготовительном этапе, и для того чтобы принятые законопроекты приносили реальную пользу, мы должны сделать их достаточно совершенными.

Законопроекты, о которых идет речь, касаются в первую очередь одной из фундаментальных отраслей отечественного права, а именно - изменений, которые должны быть внесены в Семейный кодекс после принятия поправок в действующую Конституцию.

Сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова Фото: Законодательная дума Хабаровского края

СОВЕЩАНИЕ

По окончании брифинга собравшиеся перешли непосредственно к совещанию. Участников приветствовал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- Многие думают, что политическая сфера - это исключительно мужское дело, - объявил он. - Я не могу с этим согласиться. В своей, в том числе кадровой, политике я опираюсь на представительниц прекрасного пола. Я очень внимательно слежу за работой в муниципальных районах и поселениях, где также работает очень много женщин на руководящих постах. Деятельность клуба - это самая надежная поддержка для всех женщин нашего края и России. И здесь речь не только о парламентаризме, но и о работе в народном хозяйстве, в предпринимательстве, в научно-общественной деятельности, в социальном проектировании.

Увеличение количества числа женщин-управленцев и их роли в политической жизни страны подчеркивали все собравшиеся.

- В России, в Хабаровском крае в частности, растет число женщин, возглавляющих органы исполнительной и законодательной власти, занимающих руководящие должности в иных государственных органах, в бизнесе, некоммерческой сфере и, соответственно, растет влияние женщин на формирование вектора политики государства в различных сферах, - отметил Максим Собчук, заместитель прокурора Хабаровского края. - Женщины, занятые во многих отраслях государственной, производственной деятельности, знают о проблемах семьи, тонко чувствуют все болевые точки современной действительности. Сегодня здесь собрались представительницы законодательной власти страны и нашего региона, институтов гражданского общества, чтобы обсудить проблемы социально-правовой защиты материнства и детства, традиционных семейных ценностей.

Совершенствование законодательства в такой важной сфере невозможно без тесного взаимодействия всех заинтересованных ведомств в рамках межпарламентского сотрудничества, обмена опытом в решении актуальных вопросов, связанных с защитой семьи.

В ходе совещания участники мероприятия обсудили роль социально ориентированных некоммерческих организаций по поддержке женщин и совершенствование законодательства и правоприменительной практики в сфере предупреждения и профилактики семейно-бытового насилия.