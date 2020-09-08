Полезная «Поляна»: в Хабаровске заработал стационарный пункт сбора вторсырья

Авторы проекта - администрация города, краевое отделение Всероссийского общества охраны природы (ВООП). Активно помогал открытию пункта и хабаровский завод «Балтика» в рамках собственного проекта «Принесу пользу своему городу».

Пункту дали красивое название «Поляна», расположен он рядом с ТЦ «Экодом». Здесь можно раздельно сдать десять категорий вторсырья - от стекла и макулатуры до электронного лома и батареек. На видном месте висят четкие инструкции - куда, что и в каком виде сдавать.

- «Поляна» - совместный проект движения за раздельный сбор и компаний, осознающих свою экологическую ответственность, - объяснил Владимир Сидоров, руководитель Хабаровского отделения ВООП. - На этой площадке мы планируем проводить различные акции для привлечения внимания. Продумаем и систему поощрения эко-активистов.

Городские власти тоже готовы всячески поддерживать подобные инициативы.

- Сокращение объемов захоронения отходов на полигонах - приоритетный вопрос, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска. - Мы видим, что хабаровчане становятся все активнее в вопросе раздельного сбора мусора, и можем только приветствовать такую активность. Есть у города проект «Хабаровск - за раздельный сбор», а благодаря проекту компании «Балтика» «Принеси пользу своему городу» расширяется сеть пунктов приема вторсырья.

По проекту «Балтики» в Хабаровске, Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре установлено 150 контейнеров для раздельного сбора ТБО.

- Только в Хабаровске за полгода собрали свыше трех тысяч тонн вторсырья, - отметил Олег Петров, главный инженер завода «Балтика-Хабаровск». - Из них 526 тонн ПЭТ-тары, 482 тонны стеклянной бутылки и 99 тонн алюминиевой банки. Это показывает, насколько выросла сознательность наших земляков. Переработанная ПЭТ-тара, например, становится утеплителем, сырьем для производства ткани.

Кстати, на сайте «Балтики» есть карта, на которой указано расположение контейнеров для сбора вторсырья. Готовы внести вклад в доброе дело? Разделяйте мусор!