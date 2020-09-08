Расслабляться рано: пришедший циклон вызовет подъем воды Амура у Хабаровска Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Накануне уровень Амура у Хабаровска начал замедлять свой рост, так и не достигнув отметки «Опасное явление», но расслабляться рано - уверены в МЧС. В регион пришел очередной циклон, который способен опять вызвать рост уровня воды. Подъем воды вызовут также дожди, прошедшие в соседних регионах - Еврейской автономии, Амурской области и Приморье.

Расслабляться рано: пришедший циклон вызовет подъем воды Амура у Хабаровска Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По данным гидрологов, сейчас уровень Амура у Хабаровска составляет 496 сантиметров, однако к концу декады он может подняться до 500-520 сантиметров. А если дожди продолжатся, то и выше. На всякий случай напомним, что опасное явление для Хабаровска - шесть метров, и паводок постоянно колеблется возле этой отметки.

Расслабляться рано: пришедший циклон вызовет подъем воды Амура у Хабаровска Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- С учетом выпадающих осадков проводится постоянное уточнение и анализ прогнозных показателей. Исходя из расчетных показателей по достижению предполагаемого уровня 580 сантиметров, органами местного самоуправления, территориальной подсистемы РСЧС и МЧС России проводятся превентивные мероприятия, - рассказал Андрей Прокопенко, замначальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Проведена работа по ревизии и подготовке насосных групп, при необходимости ведутся работы по тампонированию канализационных стоков, укреплению участков насыпных дамб. Также продолжается дежурство групп спасателей МЧС России в селе Корсаково-2, на островных территориях краевой столицы.

Сейчас по данным МЧС, в Хабаровском крае подтоплены семь населенных пунктов в шести муниципальных образованиях. В зоне паводка оказались около 1200 придомовых, дачных и земельных участков, а также восемь участков дорог.

Расслабляться рано: пришедший циклон вызовет подъем воды Амура у Хабаровска Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- В Хабаровском районе в селах Корсаково-2 и Бычиха обстановка остается прежней. Общим итогом здесь подтоплены 128 придомовых и дачных участков, а также два участка внутрипоселковой дороги, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сейчас местным жителям оказывают помощь сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части, которые организовали круглосуточное дежурство. Спасатели помогают вывезти тяжелые вещи, доставляют воду, перевозят людей через затопленные участки.

Расслабляться рано: пришедший циклон вызовет подъем воды Амура у Хабаровска Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Что касается непосредственно Хабаровска, то здесь наиболее подтопленными территориями остаются острова Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. Здесь под водой в той или иной степени находятся 1068 дачных участков. Большинство садоводов-любителей уже покинули острова, но территорию все равно продолжают патрулировать спасатели.

В Нанайском районе вода перекрыла дорожное сообщение между населенными пунктами Дубовый Мыс и Гасси. Однако к обоим населенным пунктам есть проезд через федеральную автодорогу Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Также из-за разлива реки оказался подтоплен небольшой участок внутрипоселковой дороги на улице Заречной в селе Даерга.

В Комсомольском районе подтоплен один участок внутрипоселковой дороги в населенном пункте Гайтер. По счастью, на жизни поселка это сильно не отразилось.

Расслабляться рано: пришедший циклон вызовет подъем воды Амура у Хабаровска Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Кроме того, в результате подъема уровня воды в реке Уссури и ее притоках оказались подтоплены по одному участку внутрипоселковых дорог в населенных пунктах Кедровое и Видное Вяземского муниципального района. Также вода вышла на участок дороги между селами Черняево и Аргунское в районе имени Лазо. Жизнеобеспечение и транспортное сообщение в населенных пунктах функционируют в штатном режиме, - подчеркивают в региональном МЧС.

Если паводковая ситуация из-за дожей начнет ухудшаться, то на помощь людям придут спасатели - все силы МЧС и РСЧС находятся в состоянии повышенной готовности.