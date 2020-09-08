Инвестор порта «Дальний» предлагает оплатить половину коммунальных платежей жителям Заветов Ильича

Компания «А-Проперти» предлагает оплатить часть коммунальных платежей жителей рабочего поселка Заветы Ильича, в котором планируется строительство универсального погрузочного комплекса «Порт Дальний» в рамках развития Эльгинского угольного комплекса. За прошлый год жителям за коммунальные услуги выставлены счета от поставщиков услуг в размере 146,3 миллиона рублей.

В общую сумму счета за коммунальные платежи вошли счета за газоснабжение - 6,1 миллиона рублей, водоснабжение - 17,3 миллиона рублей, электричество - 8,1 миллиона рублей и теплоснабжение - 114,8 миллиона рублей.

«А-Проперти» выдвинула инициативу о социальном развитии рабочего поселка Заветы Ильича и предлагает ежемесячно частично покрывать оплату коммунальных платежей в размере 75 миллионов рублей в годовом исчислении (из расчета 146,3 миллиона за 2019 год оплата покроет около 50% от общей суммы).

Ранее компанией было предложено создать Фонд развития рабочего поселка Заветы Ильича, в который предлагается безвозмездно передать 10% компании «Порт Дальний» и, соответственно, 10% распределяемой прибыли. Выплаты коммунальным компаниям за услуги частных потребителей будут поступать до момента, пока дивидендов, выплачиваемых в Фонд жителей, не будет достаточно для частичной оплаты услуг ЖКХ.

На данном этапе ведутся переговоры с местным активом и, в случае его согласия, будет заключен договор с соответствующими организациями, в котором будут обозначены обязанности сторон и порядок финансирования.

Более того, «А-Проперти» предлагает жителям оказать всю необходимую юридическую помощь и проконсультировать их по вопросам, связанным с реализацией предлагаемой инициативы, с привлечением высококвалифицированных юристов из ведущих российских юридических компаний. Выбор юридической компании будет предоставлен жителям поселка, а расходы за юридические услуги инвестор возьмет на себя.

СПРАВКА «КП»

«А-Проперти» - российская инвестиционная компания, основанная и принадлежащая бизнесмену Альберту Авдоляну. Сфера деятельности - стратегические инвестиции в предприятия топливно-энергетического комплекса и оздоровление проблемных активов.

Основной актив компании - Эльгинский угольный комплекс в Якутии. Эльгинское месторождение - одно из крупнейших в мире месторождений высококачественного коксующегося угля, запасы которого оцениваются в 2,2 миллиарда тонн.