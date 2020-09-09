Новую ТЭЦ торжественно открыли в Советской Гавани

РусГидро уделяет приоритетное внимание развитию электроэнергетики Дальнего Востока ФОТО: пресс-служба ДГК

Сегодня в Хабаровском крае введена в эксплуатацию Совгаванская ТЭЦ. В торжественной церемонии приняли участие Председатель Правления – генеральный директор РусГидро Николай Шульгинов и временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Совгаванская ТЭЦ – последний из четырех приоритетных проектов строительства тепловой генерации на Дальнем Востоке, реализованный в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Ранее РусГидро были введены в эксплуатацию вторая очередь Благовещенской ТЭЦ, первая очередь Якутской ГРЭС-2 и Сахалинская ГРЭС-2.

Новая ТЭЦ электрической мощностью 126 МВт и тепловой мощностью 200 Гкал/ч построена на смену изношенной Майской ГРЭС, введенной в эксплуатацию еще в 1936 году. В год ТЭЦ в Советской Гавани будет вырабатывать 630 млн кВт·ч, что в три раза превышает выработку Майской ГРЭС.

Церемонию посетили врио губернатора Михаил Дегтярев и генеральный директор РусГидро Николай Шульгинов ФОТО: пресс-служба ДГК

-Хабаровский край – быстроразвивающийся регион, в котором реализуются крупные инвестиционные проекты по развитию портовой и транспортной инфраструктуры, – заявил в ходе церемонии глава РусГидро Николай Шульгинов. – Рост энергопотребления здесь составляет более 2% в год, что должно сопровождаться опережающим развитием электроэнергетики. Новые генерирующие мощности Совгаванской ТЭЦ позволят покрыть растущие потребности региона в электроэнергии и повысят надежность энергоснабжения потребителей.

Новая электростанция станет надежной основой для развития перспективного Советско-Гаванского промышленно-транспортного узла и свободного порта Ванино, где уже реализуются и планируются к реализации целый ряд проектов в области портовой инфраструктуры, переработки рыбы и морепродуктов.

ТЭЦ успешно прошла комплексные испытания и готова к работе в осенне-зимний период. Основное оборудование Совгаванской ТЭЦ включает два турбоагрегата и три котлоагрегата российского производства. Так, паровые турбины изготовлены ОАО «Калужский турбинный завод», генераторы – НПО «ЭЛСИБ», котлоагрегаты – АО «Красный котельщик».

В качестве топлива станция будет использовать каменный уголь Ургальского месторождения. Благодаря использованию высокоэффективных электрофильтров новая станция соответствует высоким экологическим стандартам – электрофильтры улавливают не менее 99,6% частиц золы. Благодаря замещению Майской ГРЭС и коммунальных котельных с высокими уровнями выбросов ввод станции в эксплуатацию позволит улучшить экологическую ситуацию в Советской Гавани. Использование оборотной системы водоснабжения и современной вентиляторной градирни минимизирует забор воды для технологических нужд станции.

Новая ТЭЦ электрической мощностью 126 МВт и тепловой мощностью 200 Гкал/ч построена на смену изношенной Майской ГРЭС ФОТО: пресс-служба ДГК

Михаил Дегтярев подчеркнул значение новой ТЭЦ для социально-экономического развития региона. Пуск станции улучшит качество жизни жителей Советской Гавани, обеспечив их надежным теплоснабжением и круглогодичным горячим водоснабжением – ранее горячая вода подавалась жителям города только в отопительный период.

РусГидро уделяет приоритетное внимание развитию электроэнергетики Дальнего Востока. Только за последние пять лет на территории макрорегиона компания ввела в эксплуатацию вторую очередь Благовещенской ТЭЦ, первую очередь Якутской ГРЭС-2, ТЭЦ «Восточная», Сахалинскую ГРЭС-2, Нижне-Бурейскую ГЭС, третий гидроагрегат Усть-Среднеканской ГЭС, целый ряд солнечных и ветровых электростанций.

В 2025-2026 гг. на территории Дальневосточного федерального округа РусГидро построит Хабаровскую ТЭЦ-4, Артемовскую ТЭЦ-2 и вторую очередь Якутской ГРЭС-2, а также модернизирует Владивостокскую ТЭЦ-2. Все четыре проекта общей электрической мощностью более 1 200 МВт и тепловой мощностью более 2 600 Гкал/ч включены в государственную программу модернизации тепловой энергетики России.

Так, Хабаровская ТЭЦ-4 заменит Хабаровскую ТЭЦ-1, электрическая мощность новой станции 328 МВт, тепловая – 1 374 Гкал/ч. Артемовская ТЭЦ-2 будет построена в Приморском крае. Электрическая мощность станции составит 420 МВт, тепловая мощность – 483 Гкал/ч. Вторая очередь Якутской ГРЭС-2 будет расположена на площадке Якутской ГРЭС, которая будет выведена из эксплуатации. Планируемая электрическая мощность – 154 МВт, тепловая мощность – 194 Гкал/ч. Владивостокская ТЭЦ-2 будет модернизирована с заменой половины турбоагрегатов. Электрическая мощность заменяемого оборудования увеличится с 283 до 360 МВт, тепловая мощность – с 506 до 570 Гкал/ч.