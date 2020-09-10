Хабаровский край ждет модернизация автопарка пассажирских перевозок

Пассажирские автоперевозки - очень важная сфера, востребованная у жителей края Фото: Правительство Хабаровского края

В правительстве Хабаровского края прошло совещание по вопросу развития автомобильных пассажирских перевозок. Ранее Михаил Дегтярев, врио губернатора края, говорил, что его ужаснуло состояние общественного транспорта.

- Я такие трамваи в центральной части страны видел лет двадцать назад, - эмоционально высказался глава края, искренне удивившись, что техника вообще на ходу.

Парк пассажирского транспорта усилиями муниципалитетов и коммерческих перевозчиков пополняется, но этого недостаточно. Так, сейчас в крае работают 270 автобусных маршрутов, зарегистрировано свыше семи тысяч единиц пассажирского транспорта, из них около 1300 машин работают на регулярных перевозках. Чтобы были понятны объемы отрасли и ее значение для края: за первое полугодие 2020 года (когда мы в основном сидели в самоизоляции) автобусами, троллейбусами и трамваями перевезено порядка 35 миллионов пассажиров. В бюджет края отрасль внесла свыше 29 миллионов рублей налогами.

То есть говорить, что общественный транспорт сдается под натиском личного, весьма и весьма преждевременно. Поэтому развитию этой сферы экономики нужно уделять серьезное внимание.

Состояние остановочных пунктов разнится диаметрально - от ухоженных и достаточно комфортных... Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства, по краю нужно заменить около 300 автобусов, износ которых составляет 75 процентов. Обновлять парк начнут с 2021 года, если федеральный Минтранс одобрит нашу заявку на вступление в госпрограмму «Развитие транспортной сферы Хабаровского края» и по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Михаил Дегтярев сообщил, что при необходимости готов выйти на главу Минтранса и в личном разговоре обрисовать обстановку в крае.

Есть проблема и с кадрами: уровень квалификации и ответственности водителей общественного транспорта зачастую невысок. Водители нарушают правила дорожного движения, «подрезают» конкурентов, нарушают правила перевозки. Бывали случаи, когда водители скрывали, что у них есть заболевания, несовместимые с вождением. А бывает, что у владельцев транспорта нет разрешительной документации на перевозку пассажиров. Как они вообще работают без лицензии, непонятно.

Серьезная проблема не только с состоянием дорог, но и с оборудованием остановок. Даже в Хабаровске далеко не каждая остановка комфортна и безопасна, что говорить, например, о пригороде или сельских остановках. Так, автор этих строк долго искал остановку, чтобы выбраться из одного из дачных сообществ в пригороде Хабаровска. Пока мне не объяснили местные, что бетонная растрескавшаяся плита, лежащая на обочине, обозначает остановку.

...до открытых всем ветрам, дождям и снегам Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Так что у Романа Мирошина, нового министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, работы будет много. Врио губернатора Михаил Дегтярев поручил ему детально проработать каждый вопрос в активном взаимодействии с администрациями поселений и районов и ГИБДД Хабаровского края.