Открытие первой очереди угольного терминала в Ванино: как это было

Сорок два миллиарда семьсот миллионов рублей – такова сумма потраченная на реализацию первой очереди проекта. Фото: Евгения МОЛОТОВА

Пятница 11 сентября выдалась в одной из самых северных точек Хабаровского края – бухте Мучки в посёлке Токи, удивительно яркой и солнечной. Казалось природа и человек, наконец, пришли к согласию – экологичному угольному терминалу в Ванино – быть!

Сорок два миллиарда семьсот миллионов рублей – такова сумма потраченная на реализацию первой очереди проекта. Инженеры проектировщики возвели целый искусственный полуостров, на котором расположился пирс и некоторые части невероятно сложной конструкции. С особым вниманием инженеры и архитекторы отнеслись к удивительно прекрасной природе севера Хабаровского края, постаравшись сделать процесс перевалки угля максимально экологичным. Семь лет прошло с момента одобрения проекта и вот, волнительный момент настал.

На торжественную церемонию открытия пригласили тех, без кого проект не получил бы жизни: сотрудников компании «Ванино-Транс-Уголь» и конечно, какой же праздник без почетных гостей.

Сразу три главы регионов прибыли на открытие первой очереди угольного терминала приняли участие в торжественной церемонии открытия: врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, губернатор Якутии Арсен Николаев и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Почетными гостями праздника стали также руководитель Росморречфлота Александр Пошивай, председатель совета директоров ООО «Колмар-групп» Анна Цивилева, генеральный директор корпорации развития Дальнего Востока Дмитрий Тетенькин и генеральный директор «Ванино-Транс-Уголь» Юрий Тямушкин.

- Это самый совершенный терминал, построенный с учетом самых современных технологий, - отметил Александр Пошивай. – Те грузы, и это отмечалось на совещании федеральным министром транспорта, которые будут перемещаться с соблюдением всех требований экологического законодательства, будут иметь приоритет. Такой возможностью будет располагать, безусловно, и «Ванино-Транс-Уголь».

С приветственным словом к собравшимся обратился и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

С приветственным словом к собравшимся обратился и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Фото: Евгения МОЛОТОВА

- Дорогие друзья, единомышленники, мне очень приятно быть с вами в этот торжественный день, - отметил он. – Этот проект был признан приоритетным правительством России, и без сомнения он является таковым для правительств Хабаровского края. Для нас это и налоговые отчисления, и рабочие места, только после ввода первой очереди создано 450 рабочих мест, и эти вакансии заняли преимущественно местные жители – ванинцы и совгаванцы. Похвально, что компания развивает и социальные проекты, строит жилье, обустраивает инфраструктуру, дает работу людям. Еще одним важным фактором, безусловно, выступает экологический. Соблюдение природоохранного законодательства должно быть и здесь мы союзники и с жителями и с тем бизнесом, который всем требованиям соответствует. В добрый путь, семь футов под килем!

Врио главы губернатора Хабаровского края внес и собственное предложение – для того, чтобы все желающие могли удостовериться в том, что новый терминал экологически безопасен, проводить экскурсии для всех желающих.

Терминал построен с максимальной заботой о природе Фото: Евгения МОЛОТОВА

В свою очередь, глава корпорации развития Дальнего Востока Дмитрий Тетенькин подчеркнул, что проект курируется министерством по развитию Дальнего Востока и корпорацией развития Дальнего Востока.

- Для нас эти механизмы, когда они востребованы, основной и главный показатель нашей работы, - подчеркнул он. – Мы очень рады, что компания «Колмар» и «Ванино-Транс-Уголь» являются нашими резидентами.

Организаторы удивили своих гостей феерическим зрелищем: удивительным танцем буксиров.