Михаил Дегтярев обсудил с жителями Ульчского района ключевые проблемы региона Фото: Правительство Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел очередные рабочие выходные. На этот раз в зону внимания врио попал Ульчский район. Накануне Михаил Дегтярев встретился с инициативной группой жителей в селе Богородское и узнал о проблемах в регионе. А проблем ни мало. Практически полное отсутствие нормальных дорог, спорные аспекты организации ловли рыбы в Амуре, отсутствие очистных сооружений, крайне проблемная медицинская сфера, необходимость строительства новых школ и физкультурно-спортивных объектов - вот то, что в первую очередь беспокоит жителей района.

Отдельный вопрос – взаимоотношения недавно назначенного главного врача центральной районной больницы и коллектива. Из-за их конфликта без медицинской помощи может остаться весь район. Разобраться со сложившейся ситуацией Михаил Дегтярев поручил своему заместителю, курирующего социальный блок и одновременно главу краевого минздрава Евгению Никонову.

Михаил Дегтярев встретился с инициативной группой жителей в селе Богородское и узнал о проблемах в регионе. Фото: Правительство Хабаровского края

Существуют сложности и с возведением новой школы в селе Сусанино, в поселке Де-Кастри и в самом селе Богородское. Для бесперебойного снабжения Богородского и других сел теплом и электроэнергией до конца года необходимо приобрести еще один, пятый по счету, агрегат для местной газопоршневой электростанции. Из краевого бюджета на эти цели выделено около 77,5 миллионов рублей. Врио главы региона поручил проконтролировать процесс доставки и установки оборудования. Оно должно поступить уже в декабре.

- Мы в непростом положении. Дороги, больницы, коммунальное хозяйство - этим лет двадцать занимались спустя рукава. На все сразу денег, конечно, не хватит. Но мы можем рационально использовать те ресурсы, которые есть. За те же деньги, что имеются в нашем распоряжении, делать больше, - сказал Михаил Дегтярев. - У нас с вами отношения складываются рабочие, прямые, без оглядки назад.

Следующие выходные Михаил Дегтярев проведет в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах.