Занавес: Белый театр – один из старейших частных театров в Хабаровске закрывается Фото: Социальные сети

ФИНИТА ЛЯ КОМЕДИЯ

Кто из театралов дальневосточной столицы не знает Белый театр? Уникальная студия появилась в Хабаровске тридцать два с небольшим года назад. Отцом-основателем театра и автором первых спектаклей был небезызвестный Аркадий Раскин.

Почему театр назвали белым? Да все просто. Белый, как чистый лист бумаги, на котором актер своей игрой «рисует» спектакль. Актер по задумке Раскина не должен быть бездумным исполнителем воли режиссера - он полноправный творец. Поучилось, надо признать, неплохо.

Затем режиссер уехал, но театр остался и продолжил жить за счет тех самых творцов-актеров, работавших за идею. Аренда здания в центре Хабаровска обходилась недешево, коммунальные расходы, траты на реквизит - на все это шли деньги, заработанные труппой. Актеры в этом театре зарплаты не получали, работали за идею. Как некий союз единомышленников.

Сейчас, к великому сожалению, театр закрывается. Не потому, что идеи иссякли, силы кончились и вообще - надоело. Нет, всему виной те самые деньги, которых теперь катастрофически не хватает. Проблемы как снежный ком навалились на частный театр, существующий без какой-либо поддержки, в прошлую пятницу.

До его директора - актера Андрея Трумбы наконец-то дошли письма из министерства обороны (именно военные владеют помещением) о том, что арендная плата повышена, и мало того - театр с января накопил долгов почти на полмиллиона рублей.

- Ну вот и все, друзья!!! Сегодня была последняя капля. Мы завершаем наш 32-летний сезон. Сегодня принимаем решение о закрытии Белого театра. Теперь дело техники быстрее освободить помещение, дабы избежать еще большего долга. Финита ля комедия, - отписался на своей страничке в соцсетях Андрей Трумба.

ПРОЗА ЖИЗНИ

В договоре аренды, заключенном в 2007 году, прописано, что арендодатель на основании отчета оценщика имеет право в одностороннем порядке пересмотреть арендную плату, оформляя это дополнительным соглашением к договору. До этого руководству театра удавалось как-то договариваться, чтобы аренда не выходила за разумные пределы.

Но в январе 2020 года собственники помещения взвинтили цены. Теперь, согласно дополнению к договору, она составляет более 100 тысяч рублей в месяц. Сумма для частников, едва сводящих концы с концами - космическая. Это даже если не учитывать ситуацию с пандемией, когда все подобного рода заведения были закрыты и ни копейки не заработали.

Директору даже пришлось продать собственный гараж для того, чтобы заплатить за коммунальные услуги простаивающего театра. Но это еще не все - ужас положения в том, что о таком резком повышении ставки руководство Белого театра узнало только спустя полгода, получив помимо всего прочего досудебную претензию от собственника с требованием выплатить задолженность, которая с января по май составила 475200 рублей.

- Я не сразу получил письма, поскольку на почте бываю редко, - говорит Андрей Трумба. - Если бы мы сразу узнали о такой сумме аренды, то конечно сразу же бы расторгли договор. Странно что со мной никто не связался, не пришел, не позвонил. Сейчас пытаемся закрыть театр, но вопрос в том сможем ли мы это сделать с таким долгом? Тут уже решать военным. Пока они прислали досудебную претензию, дальше суд и будем смотреть… но однозначно дальше театр существовать не может поскольку сумма аренды, которую они предлагают нам не под силу. 100 тысяч без коммунальных платежей это очень много. Жаль, что хотя бы до 33 лет не дотянули. Обидно, безусловно. Театр для нас был не просто помещением, а настоящим домом, где мы практически жили, намыленной точкой куда приходили люди, радовались и переживали вместе с нами. Теперь, наверное, все. Сейчас мы закончили один очень интересный проект, из-за пандемии получилось немного не так как хотели, но тем не менее все остальное пришлось приостановить чтобы не подвести людей.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Сейчас руководство Белого театра пытается найти пути чтобы преодолеть так неожиданно возникший кризис. Но времени пока прошло очень мало – о проблеме узнали в пятницу, затем выходные и только сегодня начинают действовать.

- Пока я только успел переговорить с юристами, которые пока никакого ответа еще не дали. На наделе с ними составим письмо к военным, - делится планами Андрей Трумба. - С властями пока никак не разговаривал. Директор Музкомедии, как только узнал о наших неприятностях, протянул руку помощи, многие театры на самом деле откликнулись, тот же Вадим Гогольков и другие. Константин Зайнулин предложил встретиться. Но я пока еще ни с кем не разговаривал.

Но главный вопрос для Белого театра и его труппы пока заключается даже не в новом помещении и не в продолжении проектов на чужих площадках. Главное сейчас решить проблему с огромным долгом перед минобороны, желательно до суда, и не попасть при этом в долговую яму.