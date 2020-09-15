Коронавирус в Хабаровском крае: последние новости на 15 сентября 2020 года Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

По данным на утро 15 сентября 2020 года, общее число заражений коронавирусом в Хабаровском крае 10993. Из них излечившихся 8841, скончавшихся 96, остальные получают лечение. За последние сутки в регионе выявили 70 новых случаев заражения.

По данным регионального минздрава, по числу зараженных, по-прежнему, лидируют Хабаровск и Хабаровский район. По данным на 13 сентября, общее число заражений здесь 8127. Меньше всего случаев заражения в Тугуро- Чумиканском районе.

Жителей региона убедительно просят предпринимать противоэпидемические меры. Пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим. Проветривайте помещения, делайте влажную уборку, чаще мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты. Эти меры помогут минимизировать риск распространения новой коронавирусной инфекции.