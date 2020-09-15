Новый губернатор ЕАО: биография Ростислава Гольдштейна Фото: Правительство ЕАО

Итак, что же мы знаем о новом губернатореЕАО? Ростислав Гольдштейн родом из Тверской области. Родился в поселке Селижарово 15 марта 1969 года. Детство и юность провел на Сахалине. В 1986 году работал слесарем на Сахалинской ГРЭС.

В 1987-1989 годы служил в армии. После демобилизации вернулся на Сахалинскую ГРЭС. Затем работал монтажником Южно-Сахалинского монтажного управления треста «Дальэнергомонтаж».

В 1990 году переехал в г. Ухту Коми ССР (ныне - Республика Коми). Работал водителем: в 1990-1991 годах - в АО «Северпрогресс», в 1991-1992 годах - на совместном предприятии «Амкоми». Затем занимался частным бизнесом. В 2001-2004 годах - гендиректор торгового дома «Гольдштейн» (г. Ухта, Коми).

Выпускник рязанского филиала Московской академии экономики и права. В 1995 году получил там диплом по специализации «Административно-хозяйственное право и экономика». В 2007 окончил не существующий ныне университет Российской академии образования по специальности «Специалист коммерции». В 2009 Северо-западный филиал РанХИГС по специальности «Менеджер».

Свою политическую карьеру Ростислав Эрнстович начал в республике Коми, которую представлял в Госдуме с 2003 по 2015 год. Член Совета Федерации от исполнительной власти Еврейской автономной области с сентября 2015 года. Член комитета по бюджету и финансовым рынкам, комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Депутат Государственной думы V и VI созывов, член фракции «Единая Россия». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2019 год). Ч 12 декабря 2019 года – врио губернатора ЕАО. Женат, воспитывает дочь. В активе четы Гольдштейн - восемь земельных участков, семь из которых имеют коммерческое назначение и принадлежат супруге.