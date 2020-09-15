На передовой: власти Хабаровского края бросили все силы на сдерживание Амура

Временная дамба закроет проем и защитит низины города от воды Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Уровень Амура растет ежедневно, в день сдачи этого номера в печать, 15 сентября, гидрологи давали отметку в 558 сантиметров у Хабаровска. При 600 сантиметрах река поднимается вровень с центральной набережной, и волны начинают захлестывать ее.

От серьезных проблем Хабаровск спасает естественный рельеф, но есть тонкие места, которые мы все уже знаем: район Красной Речки и затона. Именно в затоне сейчас идет большая работа. Здесь намывают временную дамбу, которая должна закрыть проем в дамбе постоянной.

Вообще, этой дамбе не везет. После 2013 года в затоне решили строить постоянную бетонную дамбу с обустройством боковых притворов и гидротехнического затвора (можно сказать, двери), чтобы суда могли беспрепятственно заходить в затон. Бетонную дамбу возвели, притворы заканчивают обустраивать, а с затвором вышла заминка - он до сих пор не установлен. В прошлом году проход тоже закрывали временной песчаной дамбой и батопортом. Что сейчас?

Как выяснилось, использование понтона - батопорта до сих пор откладывается из-за начатого еще в прошлом году процесса разрыва госконтракта с подрядчиком. Для установки плавучего гидротехнического затвора, построенного Хабаровским судостроительным заводом, нужно сначала закончить возведение притворов.

На днях на дамбе в затоне побывал Михаил Дегтярев, врио губернатора, - проверял, как идет отсыпка дамбы. На тот момент четыре баржи отсыпали порядка 12 тысяч кубометров песка, а общий объем земляного тела дамбы - 27 тысяч кубометров. Работа идет круглосуточно, согласно графику.

- Контракт мы заключили на 30 тысяч кубометров, чтобы подстраховаться. Песок возим из карьера в Покровке, - уточнил Андрей Чекулаев, и.о. министра строительства Хабаровского края. - Отсыпка дамбы позволяет защитить от паводка весь близлежащий район. Возмущают фейковые публикации некоторых СМИ, которые говорят, что якобы эта дамба защищает торговый центр.

Действительно, такие разговоры идут: мол, гидрозащита за бюджетный счет обустраивается ради торгового центра «Броско Молл». Но достаточно погулять по берегам затона, чтобы понять, что именно защищает дамба - коммерческое здание или все-таки город в целом.

Тут же в затоне работают три насоса, откачивающих по пять тысяч кубометров воды в час. Всплыл вопрос и об использовании насосной станции возле арены «Ерофей». Оказалось, что она до сих пор числится на балансе почившего «Дальспецстроя». То есть в нужный момент город не может подключить мощности станции для защиты от наводнения. Михаил Дегтярев предложил проработать варианты передачи станции в собственность муниципалитета, чтобы в дальнейшем ее можно было использовать во время паводков и ливней.

В целом же обстановка в городе достаточно спокойная. Это далеко не первое наводнение, справимся.