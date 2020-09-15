«Наша основная задача - не допустить нарушения прав граждан»: прокурор Хабаровского края Николай Рябов

Прокурор Хабаровского края Николай Рябов рассказал о работе, проделанной ведомством, поделился цифрами и планами на будущее. Фото: Прокуратура Хабаровского края

Прокурор Хабаровского края Николай Рябов рассказал о работе, проделанной ведомством, поделился цифрами и планами на будущее.

- Николай Александрович, как вы оцениваете состояние преступности на территории края: наблюдается ли резкий рост или снижение совершаемых преступлений в текущем году; увеличилось ли количество преступлений, совершенных с использованием информационных технологий; ведется ли работа по их пресечению и каким образом?

- Мы проводим активную разъяснительную работу. В ней задействованы не только органы прокуратуры и органы полиции, но и кредитно-финансовые учреждения, правительство края. В целом уровень преступности снижен на 4,1%. К сожалению, выросло число преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. За восемь месяцев их число составило 3245 - в полтора раза больше, чем в прошлом году. К этой категории преступлений относятся кражи и мошенничества. Такие преступления, как правило, совершаются дистанционно, в распоряжении преступников имеется довольно широкий спектр современных технологий, позволяющих вводить граждан в заблуждение с последующим изъятием их денежных средств. Например, технологии подмены исходящих телефонных номеров, в результате чего у лица, принимающего входящий вызов, может отображаться номер телефона, совпадающий с официальными номерами государственных учреждений, кредитно-финансовых организаций.

- Как реагирует прокуратура на нарушения в подготовке к отопительному сезону в крае?

- Основная задача принимаемых мер реагирования - не допустить нарушения прав граждан в отопительный период, бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг населению, своевременное проведение ремонтов инженерных сетей, топливообеспечение котельных. В текущем году прокурорами выявлено более трех тысяч нарушений закона в сфере ЖКХ, внесено полторы тысячи актов реагирования, по результатам их рассмотрения увеличены объемы подготовительных работ, выделены дополнительные бюджетные средства. Имелись предпосылки срыва отопительного периода в Тугуро-Чумиканском районе в связи с отставанием от графика завоза топлива. Мною объявлено предостережение министру ЖКХ края. Завоз топлива выполнен на 100%.

- Расскажите о результатах выезда в Комсомольск-на-Амуре. Выявлены ли нарушения при строительстве объектов социально-экономического развития?

- В рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре в настоящее время реализуется 12 мероприятий, которые находятся под особым контролем органов прокуратуры. На строительство лечебных, досуговых учреждений, жилищно-коммунальных и защитных сооружений, туристического кластера предусмотрено 40995,6 миллиона рублей. Нарушения выявлялись в деятельности органов региональной власти, местного самоуправления, муниципальных и краевых заказчиков, подрядчиков, проектировщиков, экспертных учреждений, а также контрольно-надзорных органов - это и некачественное изготовление проектно-сметной документации, и изменение условий контрактов, нарушение сроков выполнения работ и их оплаты, самостоятельная замена материалов и конструктивных решений без проведения экспертиз. Всего в ходе надзорного сопровождения мероприятий долгосрочного плана органами прокуратуры края выявлено 273 нарушения, предъявлено три иска, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 38 лиц, назначены наказания в виде штрафов на общую сумму свыше 350 миллионов рублей, два должностных лица дисквалифицировано, по материалам прокурорских проверок следственными органами возбуждено шесть уголовных дел по фактам хищения денежных средств на объектах строительства.

- Какая работа ведется прокуратурой в свете проходящих митингов?

- Нами оценивается исполнение законодательства при проведении публичных мероприятий, особое внимание уделяется предотвращению попыток радикализации протестных настроений, придания им экстремистской окраски. Для обеспечения законности прокуроры участвуют в рассмотрении судами дел об административных правонарушениях в отношении участников публичных мероприятий. Ведется работа по правовому информированию граждан - разъяснение ответственности за организацию, участие в несанкционированных митингах, привлечение к участию несовершеннолетних, о негативных последствиях привлечения к ответственности. Информация размещена на светодиодных экранах, в местах массового пребывания людей, в печатных изданиях, на радио и телевидении, сайтах органов местного самоуправления. Посредством интернет-площадок Zoom и Instagram в формате «вопрос-ответ» разъясняются особенности организации и участия в митингах и шествиях, иные положения законодательства о публичных мероприятиях.

- Николай Александрович, каковы результаты надзорной деятельности в сфере защиты прав несовершеннолетних, в том числе выявленные нарушения в период летнего отдыха?

- Прокурорами ежегодно выявляются тысячи нарушений законодательства о безопасности жизни и здоровья детей, в том числе деятельности органов системы профилактики и местного самоуправления. В текущем году для их устранения внесено свыше 600 актов прокурорского реагирования, к различным видам ответственности привлечено около 200 лиц. Выявлены нарушения в части формального подхода к контролю исполнения принимаемых решений и планов работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Учитывая, что неорганизованный досуг несовершеннолетних детей и их занятость в летний период может являться условием их гибели во время купания на необорудованных пляжах, прокуратурой края заместителю председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам внесено представление. Решен вопрос открытия девяти детских загородных лагерей в августе 2020 года. Однако в связи с нарушением требований пожарной безопасности деятельность двух лагерей прекращена в судебном порядке.