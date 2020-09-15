Ситуацию с переселением из аварийного жилья обсудили депутаты Законодательной думы Хабаровского края

Вопрос с расселением аварийного жилья - один из стоящих на депутатском контроле. Фото: Законодательная дума Хабаровского края

На заседании постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса депутаты заслушали информацию краевого министерства ЖКХ о состоянии вопроса по аварийному фонду.

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ЕСТЬ

Напомним, аварийные дома условно делятся на две категории: признанные аварийными до 1 января 2017 и после этой даты. Дома первой условной категории успели завести в федеральную программу, на их расселение выделены средства, идет работа. Остальные дома ожидают включения в программы по переселению.

У Хабаровского края появилась возможность наконец-то снять остроту вопроса с аварийным фондом. Для этого нужно досрочно расселить дома первой условной категории - не до 2025, а до 2023 года, после чего можно рассчитывать, что федеральный центр выделит дополнительные средства на расселение остальных домов. Крайне важно не пустить дело на самотек, поэтому депутаты совместно с краевым правительством держат вопрос на жесточайшем контроле.

К примеру, на улице Аэродромной краевой столицы будет застроено около 14 тысяч квадратных метров нового жилья, уже есть допсоглашение мэра города с губернатором Хабаровского края о подведении инфраструктуры, и в ближайшее время к данной территории начнут подводить все необходимые коммуникации.

РЫНОК СТАВИТ УСЛОВИЯ

Депутаты буквально засыпали Анжелику Миронову, первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края, вопросами. Уточняли, к примеру, величину официально установленной стоимости квадратного метра жилья - важный показатель, исходя из него рассчитывается общая сумма, выделяемая краю. Поясню: переселение из аварийного фонда возможно как через строительство правительством края нового жилья, так и покупку квартиры на вторичном рынке. Власти края склонны идти по первому пути. В этом случае они могут контролировать цены.

- До того, как мы начали покупать квартиры под переселение, в Бикине, например, квадратный метр жилья существенно подорожал. Такая же ситуация сложилась в Хабаровске, - сообщила Анжелика Миронова. - Это рынок, появился спрос - поднялись цены.

Понятно, что при таких колебаниях цен переселение из аварийного фонда во «вторичку» оказывается под большим вопросом. Поэтому краю нужно строить жилье самостоятельно.

Народные избранники в свою очередь предложили рассмотреть вариант недостроенных зданий, которые есть как в краевой столице, так и в других городах региона. Чтобы понять, можно ли использовать годами стоящие без крыш и отопления недострои, соответствуют ли их эксплуатационные характеристики проектным, необходимо проведение соответствующей экспертизы.

БОЛЬНАЯ ТЕМА ГОРОДА

В ходе обсуждения коснулись и проблемы бараков на Проспекте 60-летия Октября в Хабаровске.

- Это одна из «больных» тем. Нашим комитетом проведена большая работа по ней - было сделано более 20 запросов. Мэрия принимает дома и ставит задачу переселить их в 2025 году. Однако в ответе прокуратуры отмечается, что сроки нереальны, - прокомментировал Александр Бруско, председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. - Так или иначе эту проблему надо решать, жители уже идут в суды, заявлено более 25 исков, все они отработаны - судом вынесены решения в части сокращения сроков. Представитель администрации пояснила, что ни одного решения обжаловать не будут. Все понимают, насколько уже масштабная эта проблема, и ставят более ранние сроки переселения, надеемся, что они все-таки будут выполнены. Бараки ветхие, и они могут обрушиться в любое время. Нужно в ускоренном режиме их переселять и сроки программы сокращать. Эту работу на сегодняшний день ведет в том числе и министерство ЖКХ

Вопрос переселения граждан остается на депутатском контроле.