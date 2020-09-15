В Хабаровском крае восстановили и облагородили 69 парков и скверов

Карета-сердце наверняка станет излюбленным местом для фотосессий Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае действуют несколько национальных проектов, финансируемых из федерального бюджета. В том числе нацпроект «Жилье и городская среда». Благодаря этому проекту в нескольких районах края реконструируют парки и скверы. На днях были открыты для посетителей 69 площадок, к зиме закончат работы еще на 49 объектах.

Строители работали всю весну и лето, чтобы успеть завершить дело в срок. Отчасти помог режим самоизоляции: мы все остро реагируем, когда любимое место прогулок закрывают «на лопату», и начинаем возмущаться. При этом умом понимаем, что без ремонта нельзя.

Самоизоляция закончилась, погода хорошая – самое время выйти на прогулку по обновленному парку. Открыли парк в селе Дормидонтовка Вяземского района, сквер «Золушка» и парк Свиданий (да, специально для молодоженов, чтобы быт не заел романтику) в селе Бичевая, в Амурске жители гуляют по уютной аллее городского парка.

В сквере, где есть настоящий очаг, так и хочется посидеть на закате у костра Фото: Правительство Хабаровского края

- Каждый из проектов потребовал немалых вложений. К примеру, в Бичевой реконструкция обошлась в 3 млн рублей. На эти деньги в парке уложили брусчатку, провели освещение, установили ограждения, скамьи и урны, - рассказала Екатерина Пьянкова, заместитель начальника управления жилищного хозяйства минЖКХ Хабаровского края. – Появилась карета в форме сердца, панели с изображением героинь мультфильмов Disney для детишек.

В Дормидонтовке в парке обустроили зону специально для подростков: поставили тренажеры, дополнительное освещение и скамейки, а в центре сделали самый настоящий очаг (даже немного завидно, в Хабаровске такого нет). Наверняка по вечерам здесь будет собираться половина села.

Дань уважения солдатам Победы - восстановленный обелиск Фото: Правительство Хабаровского края

И это лишь три примера, в августе и сентябре торжественно сдали зеленые зоны еще в девяти городах и селах Хабаровского края: Вяземском, Эльбане, поселках Майский, Ягодный, Сита, селах Маяк, Вознесенское, Осиновая Речка и Полетное. У жителей этих поселений наконец-то появились места, где можно с комфортом провести свободное время. Ведь каждый человек, независимо от того где он живет, имеет право на уютную, красивую среду обитания.