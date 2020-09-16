В Хабаровском крае сотрудники МЧС помогают жителям подтопленных домов спасать имущество Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сегодня гидрологи в Хабаровском крае наблюдают своеобразные качели: на малых реках дождевые паводки постепенно проходят, и уровни воды возвращаются к нормальным значениям, с другой стороны - Амур становится все полноводнее. Как отмечают в МЧС, рядом с великой дальневосточной рекой количество подтопленных территорий продолжает увеличиваться.

В Хабаровском крае сотрудники МЧС помогают жителям подтопленных домов спасать имущество Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Сотрудники МЧС России продолжают оказывать адресную помощь жителям домов в спасении имущества в наиболее подтопленном селе Корсаково-2, куда зашла вода, - рассказали в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю. - Спасатели помогают перенести на вторые этажи или погрузить на автомобили мебель, крупную бытовую технику.

Тем же, кто не захотел бросать свое жилье, спасатели возят питьевую воду, некоторым доставили обогреватели.

- По мере повышения уровней воды в целях безопасности электрические подстанции в зонах подтопления будут отключены, и для жизнеобеспечения потребуются альтернативные источники электроснабжения. Для этих целей у некоторых дачников и жителей частных домов уже есть свои генераторы, - подчеркнули в ведомстве.

В Хабаровском крае сотрудники МЧС помогают жителям подтопленных домов спасать имущество Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Также администрацией сельского поселения на базе санатория «Уссури» подготовлен пункт временного размещения. В настоящее время жители подтопленных домов от размещения отказались, предпочитая жить у родственников и знакомых.

Как отмечают в МЧС, сейчас из-за подъема уровней воды и подпора грунтовых вод в Хабаровском крае в той или иной степени подтоплены 16 населенных пунктов. В зоне паводка находятся 12 жилых домов, 1804 дачных, придомовых и земельных участков. Вода вышла на 24 участка внутрипоселковых дорог и дорог местного значения.

В Хабаровском крае сотрудники МЧС помогают жителям подтопленных домов спасать имущество Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске обстановка пока не меняется. На островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный вода зашла на 1515 дачных участков. Три группы спасателей патрулируют территорию на лодках, чтобы в случае чего прийти дачникам на помощь.

В самом городе подтопленными остаются пять приусадебных участков и два участка внутренних дорог, расположенных вдоль прибрежной полосы. Продолжается отсыпка дамб и пересыпка затона на улице Запарина. В наиболее проблемных местах устанавливаются насосы.

В Хабаровском районе напротив - из-за спада воды на речке Черной в поселке Сергеевка дачные участки продолжают освобождаться от воды. Сейчас в населенном пункте остается подтопленной 61 дача.

В Хабаровском крае сотрудники МЧС помогают жителям подтопленных домов спасать имущество Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Также вода сохраняется на восьми дачных участках и двух участках внутрипоселковых автодорог в поселке Новотроицкое, на семи приусадебных и дачных участках в селе Бычиха, - отмечают в МЧС. - В селах Виноградовка, Воронежское-2 и Воронежское-3, Мичуринское в общем итоге подтоплено пять участков уличных проездов в населенных пунктах.

Для того чтобы паводок в населенных пунктах ниже Хабаровска прошел без потерь, правительство края и органы местного самоуправления организуют превентивные мероприятия - в частности в Комсомольске-на-Амуре, так же, как и в Хабаровске продолжаются работы по тампонированию канализационных стоков, проводится отсыпка защитных дамб на наиболее проблемных участках. Также проведена установка насосных групп для откачки ливневых вод из коллекторов.