Перевозчики Комсомольска-на-Амуре подняли стоимость проезда в автобусах сразу на 5 рублей. Фото: Вера ОВСЯННИКОВА

Перевозчики Комсомольска-на-Амуре подняли стоимость проезда в автобусах сразу на 5 рублей. Правда, пока не все, но, очевидно, перспектива платить по 35 рублей за билет во всех автобусах близка к комсомольчанам как никогда. Как правило, стоит начать одному, как остальные подтягиваются.

До недавнего времени стоимость проезда в автобусах Города юности составляла 30 рублей. Также была пара социальных маршрутов, на которых билет стоил 16 рублей, а разницу перевозчикам доплачивали из бюджета.

О намерении поднять цену билета сразу на 5 рублей еще в прошлом году заявили две компании-перевозчика: ООО «Дальавтотранс» и ООО «Техника и Технологии», обслуживающие популярные городские маршруты №№18, 33 и 37 - первый курсирует по Центральному округу, еще два связывают центр с Ленинским округом. Первоначально поднять стоимость проезда оба перевозчика собирались еще в июне 2019, именно тогда было подано соответствующее уведомление в муниципалитет. Тарифы на эти маршруты нерегулируемые, так что достаточно было только предупредить и повышать. Но тогда администрация Комсомольска-на-Амуре, прислушавшись к возмущениям горожан, вмешалась. Где-то уговорила, где-то пригрозила. В итоге повышение решили отложить - на осень 2019. Но продержались целый год, заявив о повторном намерении повышения в июле 2020. Тем не менее пассажиры снова оказались не готовы. Перевозчик пошел навстречу, решив поднимать цену в два этапа - сначала на два рубля, потом еще на три. И до недавнего времени на указанных маршрутах стоимость проезда сохранялась на уровне 32 рублей.

Отдельно стоит сказать о маршруте №33 - на нем одновременно работают два перевозчика, ООО «Дальавтотранс» и ИП Сакулина А. А. Последняя в начале сентября текущего года уведомила администрацию о повышении стоимости проезда до 35 рублей с 14 сентября. Видимо, опираясь на это решение, с того же 14 числа окончательно подняли цены ООО «Дальавтотранс» и ООО «Техника и Технологии». Самое неприятное, что о втором этапе повышения заранее никого не предупредили, и некоторые пассажиры, сев рано утром в автобус, столкнулись с нехваткой налички - просто не рассчитывали, что придется платить на три рубля больше.

- Рост цен перевозчики объясняют ростом стоимости горюче-смазочных материалов, - отмечают в пресс-службе муниципалитета. - От других перевозчиков уведомлений о повышении стоимости проезда в администрацию города пока не поступало.

Отдельно стоит сказать о еще одном маршруте, билет на который сейчас тоже стоит 35 рублей - это маршрут №7, курсирующий между центром Комсомольска и очень отдаленным районом Комсомольска, поселком Старт. Ранее этот маршрут как раз был субсидируемым, и люди платили 16 рублей за проезд. Но для перевозчика маршрут оказался нерентабельным, и тот с него ушел. Новым перевозчиком стал ООО «Дальавтотранс», он согласился взять маршрут, но у дефицитного местного бюджета больше не было возможности субсидировать его, так что перевозка на «восьмерке» при «Дальавтотрансе» сразу началась с теми же расценками в 35 рублей. Более того, жителей отдаленного района уже предупредили: с октября билет может дополнительно подорожать. Очень уж далекий микрорайон.