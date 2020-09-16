Михаил Дегтярев будет в «ручном режиме» решать проблему обманутых дольщиков

На встрече с федеральным министром Владимиром Якушевым Михаил Дегтярев договорился о помощи по федеральной линии Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Пожалуй, обманутые дольщики - та категория людей, которая лучше остальных знает, насколько тяжело жить в неведении и слышать только «завтраки» и читать отписки.

Ликвидация долгостроев - один из самых острых вопросов в социальной повестке Хабаровского края. Понятно, что работа по этой теме идет, но люди страдают от нехватки конкретной информации. Чтобы снизить напряжение, Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, не только взял на личный контроль каждый проблемный дом, но и потребовал, чтобы чиновники отчитывались перед людьми о ходе решения их вопроса.

- Необходимо рассказать жителям о проводимой правительством края работе, отчитаться, по каким объектам планируем привлечь федеральное финансирование, как выстраивается диалог с федеральным фондом защиты прав дольщиков. Каждый проблемный долгострой необходимо разобрать в ручном режиме, принять «дорожные карты», - отметил Михаил Дегтярев в ходе прямой линии с жителями Хабаровского края.

Сейчас в министерстве строительства Хабаровского края сформировали график ближайших встреч. Всего в списках пострадавших - в общей сложности 1200 несостоявшихся новоселов.

Под особо пристальным вниманием властей - компании, находящиеся в стадии банкротства. В этом случае власти края жестко контролируют целевое направление денег на достройку. Где-то подрядчики уже изыскали средства за счет продажи в других домах, где-то находят инвесторов или привлекают заемные средства. Прорабатываются разные варианты, поскольку по каждому объекту - свои нюансы, которые нужно учитывать.

Самая сложная ситуация - в Хабаровске, здесь просто статистически больше долгостроев. И по каждому из них идет совместная работа городских и краевых властей. Край и лично врио губернатора регулярно спрашивают с города, что удалось сделать, где застопорилось, чем можно помочь. Ожидается, что к концу года будут сданы несколько домов - застройщикам поставили жесткие сроки, минстрой и контролирующие органы готовы вмешаться при малейшем отступлении от графика.

Кстати, о помощи: Михаил Дегтярев во время встреч с заместителем премьер-министра РФ Маратом Хуснуллиным и министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым попросил поддержку федерального бюджета для решения вопроса с долгостроями. И Москва согласилась помочь. Специалисты Федерального фонда защиты прав участников долевого строительства провели оценку проблемных домов. Заключение экспертов необходимо, чтобы определить объемы финансирования.