Дело Сергея Фургала: последние новости на 17 сентября 2020 года Фото: Правительство Хабаровского края

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, продолжается. На сегодняшний день известно, что он не вышел на встречу с членами ОНК Москвы. Это несколько озадачило общественных контролеров. Как заявила Ева Меркачева после визита в «Лефортово», с бывшим главой региона у них была договоренность - если он не выйдет, значит что-то случилось.

Вчера, 16 сентября, должно было пройти слушание по поводу апелляционной жалобы, которую подали адвокаты экс-губернатора Хабаровского края. Защита намеревается добиться изменения меры пресечения. Напомним, Басманный районный суд оставил Сергея Фургала под стражей до 21 декабря. Однако следствие полагает, что обвиняемый сможет оказать влияние на показания свидетелей. Апелляцию должны были рассмотреть в Московском городком суде, однако заседание по этому вопросу перенесли на пятницу, 18 сентября. По предварительной информации, оно начнется в 17:00. Сам экс-губернатор Хабаровского края будет присутствовать на нем по видеосвязи.

Напомним, Сергей Фургал был задержан в Хабаровске утром 9 июля по пути на службу и оперативно доставлен в Москву. Ему предъявлено обвинение в организации убийств двух бизнесменов - Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005, а также покушения на убийство Александра Смольского. 10 июля Басманным судом Москвы вынесено решение о заключении Фургала под стражу и наложении ареста на его имущество.

В СМИ также появилась информация о том, что бывший деловой партнер Сергея Фургала и по совместительству один из ключевых фигурантов уголовного дела экс-губернатора будет дожидаться суда под домашним арестом. Новую меру пресечения для него определил Басманный суд Москвы накануне. Также, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Николай Мистрюков и его семья получили государственную защиту.