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Общество

В Советско-Гаванском районе состоялся День Законодательной думы Хабаровского края

Эта новая форма работы регионального депутатского корпуса, позволяющая на месте изучить социально-экономическую ситуацию в районах, инициативы по решению территориальных проблем, которые можно реализовать законодательным путем
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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Практика выездных мероприятий показала, что такая форма работы дает максимальный положительный эффект для всех участников

Практика выездных мероприятий показала, что такая форма работы дает максимальный положительный эффект для всех участников

Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В ходе выездного мероприятия председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова, представители профильных комитетов Александр Бруско, Игорь Гудин, Виктор Лопатин, Кирилл Цмакалов, Сергей Лобанов и Виктор Шохин встретились с руководством района, депутатами Собрания депутатов, председателями Советов депутатов и главами поселений Советско-Гаванского района, руководителями предприятий.

Перед поездкой в район парламентарии запросили информацию о социально-экономическом положении района непосредственно у представителей территории, министерства экономического развития края, изучили сведения из других источников, в том числе от депутатов данного избирательного округа.

Открывая совещание в зале администрации района, спикер краевого парламента Ирина Зикунова отметила, что главная цель запланированной программы мероприятий - получить обратную связь от руководства и жителей района, сформировать портфель поручений профильным комитетам Думы, чтобы оказать помощь в решении накопившихся проблем, используя различные формы депутатской работы в диалоге с исполнительной властью.

- Мы уже провели подобные мероприятия в Бикинском и Хабаровском районах. По традиционной программе знакомимся с районом, особенностями его социально-экономического развития, с проблематикой из уст представителей муниципального уровня власти, - отметила Ирина Зикунова. - Затем посещаем объекты, которые, как правило выполняют задачи национальных проектов, чтобы провести в своем роде депутатский контроль и инспектирование, как ведутся там работы, как они отвечают ожиданиям и потребностям людей, стараемся включить в программу проблемные объекты, можем гибко поменять программу на местах. Заключительным пунктом является встреча с главами поселений, чтобы понять ситуацию в каждом конкретном поселении.

На Днях думы в районах депутаты получают информацию из первых рук

На Днях думы в районах депутаты получают информацию из первых рук

Фото: Законодательная дума Хабаровского края

На этот раз во внеплановом порядке в программу включили посещение Советско-Гаванского промышленно-технологического техникума. Как пояснила Ирина Валериевна, техникумы представляют интерес для промышленных предприятий, нацеленных на то, чтобы развивать в том числе на местах подготовку квалифицированных кадров для своих рабочих коллективов.

- Особенность Советско-Гаванского района помимо компактности и прибрежного положения заключается в том, что он входит вместе с Ванинским районом в связку Ванино-Советско-Гаванского транспортно-промышленного узла. Из пяти ведущих точек роста в Стратегии развития региона есть приоритеты, связанные именно с транспортным потенциалом, при этом есть и амбициозная ставка на то, чтобы здесь была не просто транспортная перевалка грузов, но и промышленная переработка. Это как раз то, что внушает большое беспокойство, что сложнее всего реализуется, - отметила спикер краевого парламента.

В ходе встреч депутаты краевого парламента задавали много вопросов представителям района по реализации краевых и федеральных законов и программ, выявляли «болевые точки». Среди обсуждаемых тем - вопросы здравоохранения, аварийного жилья, подготовка к отопительному сезону.

В этот же день парламентарии посетили новую спортивную школу «Спартак», Советско-Гаванскую районную больницу, районный Краеведческий музей имени Н.К. Бошняка.

Общество: ВОПРОС ДНЯ

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