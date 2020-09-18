В Советско-Гаванском районе состоялся День Законодательной думы Хабаровского края

Практика выездных мероприятий показала, что такая форма работы дает максимальный положительный эффект для всех участников Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В ходе выездного мероприятия председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова, представители профильных комитетов Александр Бруско, Игорь Гудин, Виктор Лопатин, Кирилл Цмакалов, Сергей Лобанов и Виктор Шохин встретились с руководством района, депутатами Собрания депутатов, председателями Советов депутатов и главами поселений Советско-Гаванского района, руководителями предприятий.

Перед поездкой в район парламентарии запросили информацию о социально-экономическом положении района непосредственно у представителей территории, министерства экономического развития края, изучили сведения из других источников, в том числе от депутатов данного избирательного округа.

Открывая совещание в зале администрации района, спикер краевого парламента Ирина Зикунова отметила, что главная цель запланированной программы мероприятий - получить обратную связь от руководства и жителей района, сформировать портфель поручений профильным комитетам Думы, чтобы оказать помощь в решении накопившихся проблем, используя различные формы депутатской работы в диалоге с исполнительной властью.

- Мы уже провели подобные мероприятия в Бикинском и Хабаровском районах. По традиционной программе знакомимся с районом, особенностями его социально-экономического развития, с проблематикой из уст представителей муниципального уровня власти, - отметила Ирина Зикунова. - Затем посещаем объекты, которые, как правило выполняют задачи национальных проектов, чтобы провести в своем роде депутатский контроль и инспектирование, как ведутся там работы, как они отвечают ожиданиям и потребностям людей, стараемся включить в программу проблемные объекты, можем гибко поменять программу на местах. Заключительным пунктом является встреча с главами поселений, чтобы понять ситуацию в каждом конкретном поселении.

На Днях думы в районах депутаты получают информацию из первых рук Фото: Законодательная дума Хабаровского края

На этот раз во внеплановом порядке в программу включили посещение Советско-Гаванского промышленно-технологического техникума. Как пояснила Ирина Валериевна, техникумы представляют интерес для промышленных предприятий, нацеленных на то, чтобы развивать в том числе на местах подготовку квалифицированных кадров для своих рабочих коллективов.

- Особенность Советско-Гаванского района помимо компактности и прибрежного положения заключается в том, что он входит вместе с Ванинским районом в связку Ванино-Советско-Гаванского транспортно-промышленного узла. Из пяти ведущих точек роста в Стратегии развития региона есть приоритеты, связанные именно с транспортным потенциалом, при этом есть и амбициозная ставка на то, чтобы здесь была не просто транспортная перевалка грузов, но и промышленная переработка. Это как раз то, что внушает большое беспокойство, что сложнее всего реализуется, - отметила спикер краевого парламента.

В ходе встреч депутаты краевого парламента задавали много вопросов представителям района по реализации краевых и федеральных законов и программ, выявляли «болевые точки». Среди обсуждаемых тем - вопросы здравоохранения, аварийного жилья, подготовка к отопительному сезону.

В этот же день парламентарии посетили новую спортивную школу «Спартак», Советско-Гаванскую районную больницу, районный Краеведческий музей имени Н.К. Бошняка.