Высокотехнологичная медицина – бесплатно: Михаил Дегтярев подписал соглашение с крупным инвестором

Михаил Дегтярев неоднократно говорил, что привлечение инвесторов федерального уровня в край поможет решить многие наболевшие проблемы в социальной сфере Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае уже созданы несколько крупных медицинских центров федерального уровня, где высокотехнологичную помощь могут получить как жители края, так и всей страны. Однако останавливаться на достигнутом нельзя – нужно развивать эту сферу. Повышение качества и доступности медицинских услуг Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, едва ли не с первых дней работы поставил одним из приоритетных вопросов.

И подвижки начались. В край удалось привлечь крупного федерального инвестора – группу компаний «МедИнвестГрупп». На днях Михаил Дегтярев подписал соглашение с председателем совета директоров компании Виктором Харитониным.

- Хабаровский край – это центр высокотехнологичной медицины на всем Дальнем Востоке. У нас работают квалифицированные специалисты, есть необходимая материальная база, - отметил Михаил Дегтярев. - Сегодня нам нужно идти дальше, повышать качество и доступность услуг для наших граждан. Приход крупного инвестора позволит воплотить эти планы в жизнь.

Государственно-частное партнерство – один из наиболее эффективных способов работы по социальному заказу. Люди нуждается в какой-либо дорогостоящей услуге, но не могут оплачивать ее полную стоимость. Государство находит партнера в коммерческом секторе, который готов инвестировать средства в решение вопроса. Вместе они реализуют проект под нужды общества. В итоге все три стороны в выигрыше: потребность людей удовлетворена, государство выполнило свои обязательства перед гражданами, а инвестор – деньги по госконтракту. Еще раз отметим, что основное условие такого партнерства – доступность конечного продукта для граждан.

«МедИнвестГрупп» в своем активе имеет несколько реализованных проектов по созданию медицинских центров на западе страны. Лечение в них граждане получают по обычному полису обязательного медицинского страхования. Точно по такой же схеме будут создаваться высокотехнологичные медцентры в Хабаровском крае.

Инвестор сообщил, что заинтересован в обновлении и модернизации оборудования краевого клинического центра онкологии. Сейчас он изучает вопрос создания в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре многопрофильных клинико-диагностических центров амбулаторной онкологической помощи. По мнению компании, потребность в подобных медучреждениях у жителей края есть. Михаил Дегтярев согласился с этим мнением: в беседах с людьми во время рабочих поездок по краю он не раз слышал жалобы на то, что оперативно получить помощь по линии онкозаболеваний бывает крайне сложно.

Приход крупного инвестора в сферу здравоохранения означает не только повышение качества медуслуг и их доступности для жителей. Благодаря значительным финансовым вливаниям будут созданы новые рабочие места в новых современных учреждениях, что, в свою очередь, сделает край привлекательнее для квалифицированных специалистов в области медицины из других регионов страны.