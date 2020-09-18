Проблемные вопросы здравоохранения Советско-Гаванского района взяли в проработку краевые депутаты

По итогам выездного мероприятия депутаты записали ряд задач, решение которых обсудят на ближайших заседаниях комитета по соцвопросам Фото: Законодательная дума Хабаровского края

МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ

В рамках Дня Законодательной думы Хабаровского края в Советско-Гаванском районе прошло рабочее совещание. Депутаты смогли задать актуальные проблемные вопросы не только главе района Юрию Бухрякову, но и главному врачу Советско-Гаванской районной больницы Надежде Толочко. Несмотря на меры, принимаемые районом - привлечение докторов из других регионов, предоставление квартир молодым врачам рядом с медицинскими учреждениями, укомплектованность амбулаторных служб, все равно остаются сложные вопросы, которые необходимо решать.

По словам главы района Юрия Бухрякова, актуальным остается кадровый вопрос. Укомплектованность врачами составляет 70 процентов от необходимого штата, это порождает определенные трудности в доступности медицинской помощи. В настоящее время в больницу срочно требуются врач-оториноларинголог, участковые терапевты, педиатр, врач-анестезиолог. Администрацией и депутатами района направлялись обращения в краевые органы власти с предложением о выделении средств на покупку благоустроенных квартир. На протяжении многих лет в районе принималась программа по обеспечению жильем работников бюджетной сферы, в том числе здравоохранения. Ежегодно властям в среднем удается покупать по одной квартире, которые передаются медицинским работникам в качестве служебного жилья. Юрий Бухряков предложил инициировать разработку и принятие на краевом уровне подобной программы по обеспечению жильем работников здравоохранения.

Спикер краевого парламента Ирина Зикунова обратила внимание на демографические показатели, в частности на статистику смертности в районе, в связи с чем задала вопрос о факторах отрицательной динамики.

УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ

Убыль населения - одна из важнейших проблем района. Сейчас здесь живут 37 тысяч человек, из них 15 процентов - граждане старше 65 лет. В 2020 году в районе родилось 135 детей, а смертность взрослого населения составила 295 человек.

По мнению главного врача Надежды Толочко, основная причина смертности - старение населения.

- У нас нет снижения по заболеваемости, этот показатель только растет. Первичный выход на инвалидность тоже повышается. И увеличивается смертность от внешних причин - в результате пожаров, несчастных случаев, автокатастроф и других внешних факторов. Отрицательно сказываются неправильное питание и злоупотребления алкоголем, - отметила Надежда Толочко.

По словам главы района, снижение численности населения проходит на протяжении многих лет. На преломление этой тенденции направлены национальные проекты «Здравоохранение», «Демография», меры по закреплению молодежи в районе, которой также нужны комфортные условия проживания, высокооплачиваемые рабочие места, места для отдыха и спорта.

БОЛЬНИЧНЫЙ ВОПРОС

В рамках Дня думы парламентарии посетили районную больницу. Надежда Толочко рассказала, что на балансе учреждения на всей территории Советско-Гаванского района находится 28 зданий. Амбулаторно-поликлиническая служба города Советская Гавань на 26 тысяч населения (население города) разбросана в девяти зданиях. В связи с этим имеется проблема содержания всех объектов. Из 568 работающих в здравоохранении района всего лишь 92 врача, 236 средних медицинских работников, остальные - работники в регистратурах, в гардеробах, уборщики и другой персонал. В тарифы услуг за лечение приходится включать содержание огромного количества помещений. Около 70 процентов зданий - это объекты, введенные в эксплуатацию в 50-х годах прошлого столетия.

- Я не буду затрагивать вопросы состояния инженерно-технических сетей, крыш и подвалов. Все мы понимаем, что 70 лет и более - это большой срок, и говорить о соответствии санитарным требованиям просто невозможно. Но больше всего я переживаю о выполнении стандартов оказания медицинских помощи. Курсировать между корпусами очень сложно. К примеру, реанимационное отделение располагается в одном здании, а гинекологическое и родильное через десять километров от него, - поделилась главврач.

Решить проблему должен новый круглосуточный многопрофильный стационар с отделением скорой медицинской помощи, проектирование которого ведется в настоящее время. Правда, срок завершения проектирования и прохождения государственной экспертизы неоднократно откладывался, в документ вносятся корректировки. По словам главы района, качество работы организаций, оказывающих услуги по проектированию, оставляет желать лучшего.

Несмотря на имеющиеся проблемы, руководству больницы удается привлекать специалистов из других регионов по программе «Земский доктор», тем самым «закрывая» пробелы в штате больницы, обеспечивать медицинских работников всей необходимой социальной инфраструктурой. Также приобретается для жителей района современное диагностическое оборудование, в последние годы приобретены компьютерный томограф, цифровой маммограф, два рентгенодиагностических аппарата, аппарат УЗИ, лабораторное оборудование.

По итогам встреч парламентарии записали целый ряд задач для проработки их комитетом думы по вопросам социальной политики.