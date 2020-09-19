Вода против воды: в Хабаровске продолжают возведение временной водоналивной дамбы

Так выглядит заполненная и укрепленная наливная дамба Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Уровень Амура у Хабаровске не бьет рекорды (тьфу, тьфу, не надо 2013), но перешагнул отметку «опасное явление». Хабаровск начинает заливать при 600 см, а к обеду 19 сентября «Черный дракон» поднялся до 623 см. А гидрологи прогнозируют уровень 650 см.

Чтобы город не затопило, в районе затона возвели временную дамбу, рассчитанную на уровень 750 см, защитив окрестности улицы Пионерской. А на набережной стадиона им. Ленина развернули водоналивную дамбу. Вы наверняка видели ее в прошлом году, если были тогда в Хабаровске. По сути это резиновый рукав, который заполняется водой. Получается вода против воды.

А так дамбу наполняют и опустошают, благо "строительного материала" в избытке Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Конечно, проще сказать, чем сделать. Сооружение временной дамбы идет уже третий день. Ее мало наполнить водой, ее нужно укрепить и обложить мешками с песком. Такая конструкция повышает устойчивость дамбы и служит дополнительной защитой от волн. Спасатели и волонтеры уже перекрыли прогулочную зону, однако работы на этом не закончились. Краевая комиссии по ЧС, оценив обстановку, приняла решение блокировать участок в районе яхт-клуба. Здесь тоже низкое место, куда может хлынуть вода и затопить микрорайон, известный местным как «Черемушки», и дорогу. Здесь кучно стоят панельные пятиэтажки, а по улице Калинина идет большой трафик личного и общественного транспорта.

Водоналивная дамба должна сдержать уровень до 730 см – с запасом, потому что мы знаем своенравный характер Амура. При необходимости сооружение можно нарастить. А чтобы город не залила дождевая вода, в «тонких» местах установили насосы, которые будут перебрасывать воду в Амур.

Прогулки по набережной лучше отложить пока вода не схлынет Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Гребень паводка постепенно смещается по Амуру. В Комсомольске-на-Амуре ожидают подъем до 600-620 см при опасном в 650 см. В городе юности уже начали перекрывать стоки ливневой канализации. Идет монтаж трубопроводов для откачки воды - на пересечениях улиц Дзержинского и Пионерской, проспекта Мира у набережной, Дзержинской и проспекта Интернационального. В ближайшие дни здесь установят насосы.

В селе Корсаково-2 подтоплены три десятка домов, по распоряжению врио губернатора туда выехала комиссия для оценки ущерба и оказания помощи пострадавшим. Всего в зоне паводка оказались 29 поселений. В десяти районах края решением Михаила Дегтярева введен режим ЧС, в целом по краю из-за наводнения действует режим повышенной готовности.