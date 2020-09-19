Новый раввин ЕАО намерен укрепить еврейские традиции в Биробиджане

Новый главный раввин автономии обещает сохранить в Биробиджане атмосферу еврейского местечка Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

В начале июля главный раввин Еврейской автономной области Эли Рисс, проживший здесь десять лет, покинул свой пост и вместе с семьей переселился в Москву. На его место пришел Эфраим Колпак - зять раввина Хабаровска. О том, как уроженец Харькова оказался на Дальнем Востоке, и какие проекты по возрождению иудаизма будут реализованы в ЕАО - в эксклюзивном интервью корреспондента «КП-Хабаровск».

- Ребе, расскажите о своем отрочестве.

- Родился я в 1996 году в Харькове - в еврейской семье. У меня - четыре сестры и один брат, я - самый старший из детей. Мой прадедушка (крепкого ему здоровья) и прабабушка разговаривали на идиш, прививая любовь к еврейским традициям. Наши родители сначала не вели полностью еврейский образ жизни. Это стало происходить поэтапно, с приездом в Харьков посланника Любавичского ребе (имеется в виду Менахем-Мендл Шнеерсон, один из еврейских духовных лидеров XX века - прим. авт.). В начале этого века раввин Мойше Москович начал потихоньку нас приближать к иудаизму. Первые три класса я учился в школе с математическим уклоном. Но уже тогда я ходил в кипе. Все знали, что я - еврей. Но отдать в еврейскую школу родители пока не решались. А через два года я пошел в еврейскую школу для мальчиков. И с девятилетнего возраста стал получать еврейское образование и воспитание. Затем учился в иешиве в Москве, потом два года - в Израиле и год - в Нью-Йорке. Кстати, школу (одиннадцатый класс) я закончил а пятнадцать лет. Был даже курьезный случай. Помимо того, что я пошел в иешиву, я поступил в Харьковский национальный экономический университет. В Украине паспорт выдают в 16 лет. И когда я пришел поступать, вместо паспорта, который еще не получил, предъявил свидетельство о рождении. Все очень удивились...

- Нетипичный случай?

- Ну да. Плюс мой внешний вид - кипа, все дела. В итоге университет я поступил и закончил заочное обучение по специальности «Финансы и кредит». В жизни это пригодится.

- Как вы оказались на Дальнем Востоке?

- Вернувшись из Нью-Йорка, я жил в Москве. Однажды туда приехала дочь хабаровского раввина Якова Снеткова. Нашим родителям предложили, чтобы мы с Идой познакомились. Мы не возражали. Встретились и приняли решение о создании семьи. Наша свадьба состоялась в Хабаровске летом прошлого года. Кстати, тогда я приезжал в Биробиджан - по приглашению главного раввина ЕАО Эли Рисса.

- Поженившись, вы остались в краевом центре?

- Нет, мы с Идой вернулись в Москву. В один прекрасный вечер (назовем это так) я был в тренажерном зале. Мне позвонил Эли Рисс и сказал, что есть интересное предложение. Потом мы говорили об этом с главным раввином России - Берл Лазар поддержал эту идею. Мы с женой долго раздумывали над поступившим предложением и пришли к решению переехать в Биробиджан. Так я стал главным раввином ЕАО.

Свадьба прошла согласно еврейским обычаям. Фото из архива Эфраима Колпака

- Как вам новое место жительства? Не тянет обратно в Нью-Йорк?

- Иллюзий у меня не было изначально. На самом деле каждому человеку приятно жить там, где он востребован. Даже если человека поместить в абсолютный комфорт, но там ему нечем будет заниматься, он не сможет реализовать себя, и этот комфорт особой роли играть не будет. Когда я ехал в Биробиджан, я прежде всего понимал, что здесь есть евреи. Евреи, которым нужно вернуть традиции. Во времена Советского Союза вести религиозный образ жизни было трудно, и за 70 лет многое было подзабыто. Сегодня людям надо возвращать любовь к традициям, к своей истории. Помните, когда я говорил, как в Харьков приехал раввин Мойше Москович, и стала возрождаться еврейская жизнь? Мне хочется быть участником такого же процесса в ЕАО.

- Когда мы общались с Эли Риссом (вашим предшественником), он говорил, что многое в Биробиджане нескладно в плане еврейской жизни, начинали не с того. В частности, не было миквы. Сейчас ее построили, возвели Еврейский молодежный центр, открыли кошерный ресторан. Как пойдет развитие дальше?

- Мы будем делать упор на еврейское образование. Есть такая международная программа «Smart J». На территори СНГ открыты 25 филиалов (в Азербайджане, Грузии, Украине, России, Беларуси). Сейчас эта программа будет реализовываться и в Биробиджане. Она заключается в том, что школьники после школы получат возможность приходить в Еврейский молодежный центр и заниматься дополнительно неформальным образованием по таким направлением, как робототехника, английския язык. Также будет курс «Мои истоки», связанный с еврейской традицией. В Биробиджан будет поставлено современное оборудование, в частности, связанное с робототехникой. Я надеюсь, что это будет иметь успех. Кроме того, с началом нового учебного года нам надо было возобновить уже существующие проекты, которые работали в прошлые учебные годы. В их числе - «Eurostars» (она сейчас называется по-другому, будут поездки не в Европу, а по России) и программа для подростков «Enerjew». Не забыты и благотворительные проекты. На днях мы раздавали в Биробиджане продовольственные подарки ветеранам (возраст - 60 плюс) и многодетным семьям. Также запланированы раздача кошерной продукции. Мы никого не забываем, каждый еврей для нас очень важен.

В Биробиджане главный раввин области посетил несколько знаковых мест. Фото из архива Эфраима Колпака

- Еврейская община «Фрейд» работает в обычном режиме или сохраняются ограничения, связанные с коронавирусом? Вход в синагогу свободный?

- Все актуальные рекомендации соблюдаются. Помещения проветриваются, на входе - защитные маски и перчатки. Если у кого-то нет необходимого, он может воспользоваться индивидуальными средствами защиты. Также во время мероприятий соблюдается социальная дистанция. Люди могут приходить в синагогу - правда, не совсем так, как раньше. Ждем, когда эпидемия полностью пройдет, чтобы все вернулось к привычному формату. Мы будем здороваться и обниматься без всяких ограничений. Сейчас мы готовимся в празднику Рош-а Шана. Будут проводиться все необходимые молитвы и обряды, в том числе обряд Ташлих на берегу реки Бира. Кстати, очень приятно, что в синагоге кто-то говорит на идише. Можно переброситься парой фраз на языке первостроителей Биробиджана. Ведь этот город известен миру в первую очередь как еврейское место. И для того, чтобы туристы не разочаровывались, нужно уделять вниманию сохранению традиций, в том числе разговаривать на идише. Язык - это культура и зеркало мировоззрения, поэтому он должен остаться живым. Каждый человек, кто знает идиш, имеет ключик от сокровищ, которые называются труды Любавичского ребе.

- Значит, Биробиджан сохранит атмосферу еврейского местечка?

- Безусловно! Придите в синагогу (сердце Биробиджана) и посмотрите, как люди молятся. Прикоснитесь к настоящей вечности. Ведь есть то, что на витрине, а есть то, что внутри. Чем больше биробиджанцы будут проникаться еврейской жизнью, тем больше этот удивительный город будет интересен для всех людей.