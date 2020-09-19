По улицам медведь гулял: в Хабаровске в густонаселенном районе был замечен лохматый гость

Медведь только в сказках неуклюжий хмурый добряк, в реальности это умный, быстрый и очень сильный зверь Фото: Правительство Хабаровского края

Сегодня, 19 сентября в Южном микрорайоне Хабаровске был замечен медведь. Очевидцам удалось заснять (сидя при этом в автомобиле) лесного гостя. Черный, скорее всего, молодой медведь бегал по дворам жилых домов. Зверь явно паниковал: городской шум после таежной тишины испугал медведя. Он бежал, не разбирая дороги, подальше из странного места.

Дикие звери далеко не в первый раз заходят в город. Несколько лет назад на Центральный рынок ворвался секач – крупный кабан метался среди палаток, насмерть перепугав продавцов и покупателей. Разгромив несколько рядов, он убежал. Позже его видели возле гостиницы, что в районе центральной набережной. Он пободал двери и ушел. Кстати, «Хабаровскому кабану» даже создали страничку в соцсетях, где он рассказывал о своем путешествии. Специалисты предположили, что секач приплыл с острова Большой Уссурийский.

Медведя в Хабаровске видели года три назад. Зверь бродил по улицам и пытался ворваться в один из торговых центров. Позже выяснилось, что был медвежонок, отбившийся от матери.

Из свежих примеров - 15 сентября гималайского медведя видели дачники на острове Большой Уссурийский. Медведь не проявил агрессии по отношению к людям и ушел в ближайший лесной массив, сообщили в минприроды края. А 16 сентября на 19 км трассы Хабаровск - Владивосток, также в дачном обществе заметили медведя.

Как правило, дикие звери заходят в город во время стихийных бедствий и бескормицы. Лесные пожары и наводнение, которое сейчас продолжается на Амуре, вынуждают их искать безопасные места. Конечно, человеческие поселения для дикой фауны непригодны. Испуганный зверь может напасть на человека, а тот, защищаясь, может убить незваного пришельца. Точнее, зверя, если он представляет реальную угрозу для людей, могут отстрелить полицейские либо специально приглашенные охотники.

Встретив мишку или кабана или другого дикого зверя, самое лучшее, что вы можете сделать – немедленно укрыться в здании или в автомобиле. Ни в коем случае не пытайтесь подойти поближе, чтобы сделать «фоточку для соцсетей». Возможно, вам это удастся, но гораздо реальнее другой исход: зверь нападет и покалечит вас. Вот здесь можно прочитать подробную инструкцию по поведению при встрече с медведем.

Впрочем, не все лесные гости настолько опасны. Последние недели горожане заметили, что во дворах и парках прибавилось белок. Во дворе редакции «КП» - Хабаровск», например, обосновалась одна, черная с огромным пушистым хвостом. Наверняка ее из родных лесов тоже выгнало наводнение.