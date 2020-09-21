В Хабаровске ярко завершился фестиваль «Лики наследия» Фото: Ольга ЦИКАРЕВА

В Хабаровске 20 сентября ярко завершился фестиваль национальных культур «Лики наследия». Напомним, мероприятие началось 19 сентября с третьего слета творческой молодежи Хабаровского края «Наследники Победы». Это событие посвятили 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Участники провели время с пользой в Центре патриотического воспитания молодежи.

На открытой сцене Комсомольской площади прошел гала-концерт Фото: Ольга ЦИКАРЕВА

- На следующий день, 20 сентября, на открытой сцене Комсомольской площади прошел гала-концерт и церемония награждения участников конкурса, - рассказали в КНОТОК. - Во время гала-концерта зрители увидели лучшие конкурсные номера участников фестиваля и оценили творчество и фантазию мастеров декоративно-прикладного искусства на выставке-ярмарке.

Гостей фестиваля принимали хозяева земли приамурской Фото: Ольга ЦИКАРЕВА

Гостей фестиваля принимали хозяева земли приамурской - представители коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока. Так, в культурно-досуговом центре села Сикачи-Алян Хабаровского района организовали выставку-ярмарку мастеров декоративно-прикладного искусства «Пакси». Желающие участвовали в мастер-классах по изготовлению оберегов из бересты и сувениров из рыбьей кожи, пробовали блюда национальной кухни.

В конкурсе участвовали 26 творческих коллективов и солистов-исполнителей из восьми национально-культурных центров Фото: Ольга ЦИКАРЕВА

Главными событиями дня стали церемония открытия фестиваля «Лики наследия» и конкурсный просмотр творческих коллективов. В конкурсе участвовали 26 творческих коллективов и солистов-исполнителей из восьми национально-культурных центров. Все они старались показать красоту и уникальность своего народа.

Гостям события также презентовали творческий проект «Межрегиональный фестиваль коренных малочисленных народов «Улэн Го» («Хорошее направление»).