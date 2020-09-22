Это Хабаровск! Город станет чище

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В Хабаровском крае определен региональный оператор по обращению с ТКО. Согласно официальным данным в Хабаровске за год производится примерно 195 тысяч тонн отходов, в районе имени Лазо – до 10 тысяч тонн. Весь этот мусор оператор должен будет собирать и вывозить для обработки или последующей утилизации и захоронения остатков. Однако изменится и система оплаты. Как отныне мы будем избавляться от мусора нам подробно рассказали руководитель Регионального центра «ЖКХ-контроль» Владимир Сидоров и генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп» Ольга Беленькая.

Владимир Сидоров, руководитель Регионального центра «ЖКХ-контроль» Фото: Сергей ПЯТКОВ