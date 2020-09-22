Без фальстарта: политологи оценили итоги двухмесячной работы Михаила Дегтярева на посту главы Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Два месяца назад в Хабаровский край, оставшийся без рулевого в силу известных событий, приехал новый глава - Михаил Дегтярев, назначенный на этот пост президентом Владимиром Путиным.

Мы уже писали о тех конкретных делах, которые успел сделать Михаил Дегтярев за этот короткий срок. Понятно, что два месяца - не тот период, чтобы говорить о «неоспоримых успехах» или «катастрофических провалах». Однако поговорить точно есть о чем, рабочий график врио губернатора был весьма насыщенным. Фактически он работал без выходных, проводя субботы и воскресенья в рабочих поездках по краю.

- Два месяца - это старт, но он был взят без фальстарта, - считает Юрий Матвеев, кандидат технических наук, член экспертно-аналитического совета по вопросам общественно-политического и социально-экономического развития Хабаровского края при губернаторе края. - Михаил Дегтярев проехал по необъятным территориям края, посмотрел своими глазами на жизнь районов. Теперь ему нужно уложить в голове эту информацию.

Наши просторы - одновременно наша гордость и корень многих проблем. Есть различия между жизнью в Аяно-Майском и Хабаровском районах, в Верхнебуреинском и Бикинском. И их нужно учитывать.

Но в то же время есть множество системных, характерных для всего края проблемных мест. Именно системность нужна в дальнейшей работе.

- На такой огромной территории одному ничего не сделать. Михаилу Дегтяреву нужна слаженная, творческая, квалифицированная команда, - уверен Юрий Матвеев. - Формирование такой команды началось, но, думаю, явно не закончилось. Зампреды должны больше работать по федеральным программам - сейчас край слабо работает в этом направлении. У федерального центра есть средства на поддержку регионов, нужно пользоваться этим.

По мнению эксперта, жители края понимают, что новому главе нужно время, чтобы вникнуть в специфику и проблематику региона. Но в то же время им нужны конкретные дела уже здесь и сейчас.

- У него впереди большой путь стайера, марафон только начинается. Очень хочется, чтобы как раньше, в 70-80-х годах, на слова «Я - дальневосточник» в ответ слышалось «О, у вас там так хорошо!», - говорит Юрий Федорович.

Хозяйственная деятельность - основной показатель эффективности любого главы субъекта федерации. И на это Михаилу Дегтяреву и нужно делать упор в дальнейшем, считает Павел Наливайко, политолог.

- Дегтярев сейчас напитался повесткой, познакомился с жизнью края во всех ее проявлениях. Сейчас было бы логично анализировать проблемы для того, чтобы можно было браться за финансовую сторону, - считает Павел Наливайко. - Уже начинается верстка бюджета-2021, пора определяться. Врио губернатора надо отстраниться от политики и погрузиться в хозяйственную деятельность.

Совсем отстраниться, впрочем, у Михаила Дегтярева не получится - напомню, он назначен руководителем регионального отделения партии ЛДПР в Хабаровском крае. Политолог считает, что главе края в работе с партиями, представленными в регионе, нужно держаться выбранного курса.

- Смотрите: с первых дней Михаил Дегтярев взялся за обнуление всех политических конфликтов, существующих в крае. Если раньше «все были против всех», то сейчас, благодаря тому, что он взял на себя миссию арбитра, удалось настроить всех на рабочий лад, - объясняет Павел Наливайко. - Полагаю, что Дегтярев и его окружение смогут держать системные политические силы края в объединении и консолидации до лета 2021 года. То есть до выборов губернатора Хабаровского края.

Естественно, что накануне такого важного социально-политического события партийная борьба обострится. Но политолог не стал загадывать на целый год вперед.

- В Хабаровском крае сложилась уникальная ситуация с политической точки зрения, - продолжает политолог. - Системная оппозиция, парламентские партии активны в «штатном режиме». Зато чрезмерную активность проявляет несистемная оппозиция, которая в том числе подогревает протестные настроения в крае. И вот куда повернет этот протест - главная интрига предстоящих выборов. Но я бы не хотел сейчас так сильно забегать вперед. Ситуация меняется, нужно смотреть по факту.

Несомненным плюсом главы края эксперт считает его честность. Причем в первую очередь - с федеральными властями.

- Внимание федерального центра зависит от той картинки, которую ему рисуют главы субъектов. Михаил Дегтярев с первых дней в открытую сказал Москве: ситуация критическая, проблем масса, без вашей помощи не справимся. И федеральный центр начал действовать. В край, вы это сами видели, поехали федеральные министры, усилилась финансовая помощь. Это следствие честности врио губернатора, не ставшего рисовать глянцевую картинку, - заключил эксперт.