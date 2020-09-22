В Хабаровском крае перевернулся рейсовый пассажирский автобус: количество пострадавших растет

В Хабаровском крае перевернулся рейсовый пассажирский автобус Фото: Прокуратура Хабаровского края

Пассажирский автобус, совершавший рейс в поселок Богородское, сошел с трассы на выезде из поселка Решающий в Ульчском районе на участке автодороги «Селихино-Николаевск-на-Амуре». Информация о происшествии поступила на пульт диспетчерской службы 112 в 12:30 по местному времени.

На борту находилось 45 человек. По информации УМВД России по Хабаровскому краю, в ходе автомобильной аварии пострадали два человека. Госпитализация им не понадобилась.

- Авария произошла в районе населенного пункта Решающий, в 24 километрах от села Циммермановка, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - На данный момент речь идет о восьми пострадавших. Однако данные эти не окончательны.

Количество пострадавших уточняется Фото: Прокуратура Хабаровского края

Действительно, число пострадавших растет.

- По состоянию на 16:00 известно о двенадцати пострадавших, - рассказала Анна Исаева, старший помощник прокурора края по взаимодействию со средствами массовой информации. - Сейчас санитарным рейсом их доставляют в районную больницу села Богородское.

Проверку происшествия проводит прокуратура Хабаровского края. На место выехал прокурор Ульчского района Константин Савин.

Напомним, водитель рейсового автобуса, двигаясь со стороны села Селихино в сторону Николаевска-на-Амуре, не справился с управлением транспортным средством, выехал на обочину по ходу движения и допустил его опрокидывание.