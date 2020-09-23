Подробности аварии с автобусом в Ульчском районе Хабаровского края 22 сентября: из первых рук Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

Хабаровчанин Сергей Бызов возвращался с вахты. Почти полгода он провел в море – на летней путине. Дома его ждала жена Светлана, торжественная встреча, романтический ужин… Ранним утром 22 сентября 2020 года 42-х летний мужчина, а с ним еще 43 пассажира маршрута компании «Пять звезд», сели в рейсовый автобус «Николаевск-на-Амуре – Хабаровск» и отправились в путь.

Междугородний переезд, это совсем не тоже, что проезд по городу, требует от водителя большей нагрузки. Больше внимания, больше сосредоточенности, больше умения. Трудно сказать, чего не достало шоферу злополучного рейса. На выезде из поселка Решительный, близ Циммермановки произошла авария – автобус перевернулся.

Сергей Бызов так изложил эти события.

- Мы (пассажиры – прим.ред.) смотрели телевизор. Я дремал. Место мое было у прохода, чем еще заняться. Скорость была приличная. Почувствовал как машина входит в поворот, потом нас начало кренить. Люди закричали. Автобус начал кувыркаться – сделал оборота полтора. Когда выбрался из него, он лежал далеко от дороги.

С супругой Сергей встретился во второй краевой больнице, куда его доставили вертолетом центра медицины катастроф. Врачи диагностировали у Бызова перелом ключицы и предложили остаться в стационаре на четыре неделе. Но мужчина, уставший от разлуки с семьей, попросил лечить его амбулаторно. Медики, признав состояние пострадавшего удовлетворительным, согласились пойти навстречу.

Супруги Бызовы уверены, причиной аварии стал человеческий фактор.

- Дорога, конечно, плохая, гравийка, - рассказал Сергей корреспонденту «КП» - Хабаровск». – Но, мне кажется, вина лежит на водителе. К тому моменту, когда случилось ДТП, мы ехали уже восемь часов. Спрашивали его потом, может ты приспал, он отвечал, что все нормально было, а его занесло на бровке. Может он скорость и сбавлял, я этого не почувствовал. Хотя тут трудно быть объективным.

Странным показался супругам и вот еще какой момент. Несмотря на то, что протяженность заявленного маршрута 20 часов водитель был один. По-крайней мере за то время, что они провели в пути, человек за рулем не менялся.

- Почему если возникает какая-то аварийная ситуация «Пять звезд» тут как тут, - возмущена Светлана. – Сами мы в такие ситуации не попадали, просто потому, что раньше не ездили в такие дальние поездки с ними, наверное. Но это уже не первый случай.

История, которую вспоминает Светлана, авария, случившаяся в 2015 году в районе озера Гасси, когда при столкновении двух пассажирских автобусов пострадали 25 человек. Транспортные средства тогда тоже принадлежали ООО «Васильев» - компании «Пять звезд».

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