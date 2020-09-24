Хочешь стать миллионером?

Главная миссия государственных лотерей в России - финансирование социальных мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта. Фото: предоставлено "Столото"

Компания впервые раскрыла данные по объему лотерейного рынка Хабаровского края.

В советское время, наверное, каждая вторая семья утром субботы собиралась перед телевизором, где проходил розыгрыш «Спортлото». Ох, какие эмоции кипели, пока крутился лототрон! В той лотерее можно было выиграть мечту каждого советского человека - автомобиль.

После 1991 года лотереи организовывали все кому не лень - в России работали 197 компаний-организаторов, которые в общей сложности проводили 450 всероссийских лотерей. Кто-то работал честно, но были и такие, кто во главу угла ставил свою прибыль. Как следствие, доверие людей было подорвано. В 2014 году государство взялось за лотерейный рынок - с того года в нашей стране проводятся только государственные лотереи. Организаторы их Министерство спорта РФ и Министерство финансов РФ, а распространяются они под брендом «Столото». Контроль за лотерейной деятельностью осуществляет ФНС.

На днях в Хабаровске представители «Столото» провели крупную презентацию для журналистов, рассказали, чем с точки зрения развития лотерейной культуры интересен Дальний Восток и Хабаровский край в частности. Оказалось, что каждый день в Хабаровском крае продается 1930 выигрышных лотерейных билетов, в месяц победителям в общей сложности выплачивают свыше 10 миллионов рублей. Кстати, в регионе за шесть лет появились 27 (!) лотерейных миллионеров. А самый крупный выигрыш составил 9 783 024 рубля, которые один из жителей Хабаровского края выиграл в «Гослото «5 из 36» в феврале этого года.

- Мы надеемся, что этот рекорд побьет другой счастливчик из вашего края. Сегодня на Дальнем Востоке пока недостаточно точек распространения лотерей, но мы видим большой спрос на лотерейные продукты в регионе, - рассказал Роман Роменский, директор по продажам «Столото». - Наибольшей популярностью пользуются «Русское лото», «Жилищная лотерея» и «Золотая подкова».

Отметил Роман Роменский и то, что лотерейные победители стали более открыты для общения. Если раньше лотерейные миллионеры отдавали предпочтение анонимности, то сейчас большинство из них охотно общается с прессой и даже готовы откровенно ответить на вопрос «как потратите выигрыш?».

Роман Роменский, директор по продажам «Столото» - Наибольшей популярностью пользуются «Русское лото», «Жилищная лотерея» и «Золотая подкова». Фото: предоставлено "Столото"

- Как правило, за счет выигранных денег люди решают текущие проблемы: закрывают кредиты, ипотеку, тратят выигрыш на учебу детей, лечение. Есть и те, кто вкладывает средства в бизнес своей мечты, к примеру, открывает караоке-клуб или косметический салон. Все больше наших победителей занимаются благотворительностью, - рассказал представитель бренда «Столото».

В Хабаровске стратегическим партнером компании стала сеть мини-маркетов

«Раз Два». В развитии лотерейной культуры в стране «Столото» опирается в первую очередь на местный бизнес. Хотя лотерейные билеты на сайте или в мобильном приложении «Столото» доступны круглосуточно, для многих участников лотерей покупка бумажного билета - по-прежнему эмоционально важный процесс. Подержать руку над веером, протянутым кассиром, вытянуть билет из пачки, постучать на удачу - у каждого свой ритуал. И отправиться домой, трепеща от надежды и предвкушения победы.

- Мы охотно пошли на сотрудничество со «Столото». Нам тоже важно, чтобы наши покупатели испытывали положительные эмоции, - объяснил Евгений Рейдель, директор сети мини-маркетов «Раз Два». - Человек приходит к нам за свежими и качественными продуктами, получая удовольствие от покупок и общения с продавцами. Лотерейный билет - это позитив, надежда, добрый азарт, яркие эмоции.

Евгений Рейдель, генеральный директор сети мини-маркетов у дома «Раз Два» - Человек приходит к нам за свежими и качественными продуктами, получая удовольствие от покупок и общения с продавцами. Лотерейный билет - это позитив. Фото: предоставлено "Столото"

Роман Роменский во время разговора выразил надежду, что лотерейные миллионеры появятся во всех районах края. Однако тут возникает вопрос: а как получить выигрыш, если ты живешь где-нибудь в Охотске или Аяно-Майском районе? Ведь крупные, свыше 15 тысяч рублей, выигрыши оформляются после того, как победитель пройдет идентификацию. Объясню: есть моментальные лотереи по принципу «сотри и выиграй», а есть лотереи, где участник при покупке билета указывает свой номер телефона. Во втором случае вашим билетом не сможет воспользоваться никто, кроме вас. Так как же пройти эту самую идентификацию?

- Есть круглосуточная горячая линия, звонок на нее оплачивается согласно тарифу вашего оператора. Здесь подскажут, где расположена ближайшая точка для прохождения идентификации и какие документы понадобятся победителю, - объяснил Роман Роменский. - Кстати, «Столото» является налоговым агентом, то есть из суммы выигрыша мы отчисляем налог на доход физических лиц. Консультанты помогают победителю заполнить необходимые для этого документы. Да, и напомню, что налог на выигрыш - стандартные 13 процентов для граждан России и 35 процентов для иностранных граждан.

На себе испытал радость выигрыша лотерейный миллионер из Комсомольска-на-Амуре Николай Толстоногов. Выиграв в «Жилищной лотерее» миллион на коттедж, он, посоветовавшись с семьей, взял выигрыш деньгами (это допускается правилами). Часть средств передал детям - хотя они и взрослые, но родительская поддержка не помешает.

- У нас с супругой осталось полмиллиона рублей, мы их поделили пополам и вложили в инвестиционные программы, - рассказал Николай Юрьевич. - Уже начали получать проценты, очень хорошее подспорье. Осознание того, что у тебя есть некая сумма, которой ты можешь воспользоваться, добавляет уверенности и спокойствия.

Выигрыш со «Столото» - не сказка, а статистика. Около 350 тысяч билетов выигрывают ежедневно. Еженедельно благодаря государственным лотереям появляется около 20 новых лотерейных миллионеров. Главная миссия государственных лотерей в России - финансирование социальных мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта. Целевые отчисления государственных лотерей составили более 14 миллиардов рублей. Всего отчисления в бюджеты разного уровня за время работы государственных лотерей составили более 27 миллиардов рублей.

Фото: предоставлено "Столото"

Кстати

Каждый день в Хабаровском крае продается 1930 выигрышных лотерейных билетов, в месяц победителям в общей сложности выплачивают свыше 10 миллионов рублей. Кстати, в регионе за шесть лет появились 27 (!) лотерейных миллионеров. А самый крупный выигрыш составил 9 783 024 рубля, который один из жителей Хабаровского края выиграл в «Гослото «5 из 36».